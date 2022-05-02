Zayıflamak ya da sağlıklı bir hayata başlamak isteyenler için en iyi pilates topu markaları

Pilatesin abdominal, pelvis ve sırt bölgesini güçlendirdiği bilinen bir gerçek. Peki, pilates topu faydaları neler? Pilates topuyla şınav, mekik ve plank gibi hareketler yaparak incelebilirsiniz. Sizin için doğru pilates topu ölçülerini hesaplamak için de boy bilgisi yeterli oluyor. “En iyi pilates topu markası hangisi?” sorusu sizi yoruyorsa bu egzersiz aletlerini derlediğimiz listemizi birlikte inceleyelim.

1. USR Pilates Topu Seti yaza hazırlanmanıza yardım etsin

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Zayıflamaya karar verdiyseniz ve seçtiğiniz spor pilates ise mutlaka bir topa ihtiyacınız var. “Top yeterli olmaz” derseniz önereceğimiz set içerisinde başka spor aletleri bulunduğunu belirtelim. USR Pilates Topu Seti, yaz gelmeden hızlıca forma girmeye ve incelmeye yardımcı oluyor. Antiburst yapısına sahip ve ömür boyu patlamaya karşı garantili olarak geliyor. Küçük ve büyük egzersiz toplarıyla birçok hareket kolaylıkla yapılabiliyor. 3 farklı sertlikten oluşan pilates lastikleriyle de kol ve bacak çalışmaları yapmak mümkün. Pilates topu şişirmek için pompası dahi var.

2. Masaj yapan Joints Pilates Topu ile rahat edin

Joints Dikenli Pilates Topu, siz egzersiz yaparken eklemlerinizi rahatlatıyor. Elastik top ile çok yorulmadan kaslarınızı çalıştırmanız mümkün. Özellikle karın bölgesi hareketleri için rahatlıkla kullanılabiliyor. Top üzerinde bulunan dikenler sayesinde terapi ve masaj hissi yaşatıyor. Koordinasyon, denge ve esnekliğinizi artırırken rahatlayıp gevşemenize de yardımcı oluyor. Pilates dışında yoga yaparken de kullanabileceğiniz egzersiz aletiyle yapabileceğiniz hareketlerin sınırı yok. Pilates topu büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. 135 kg ağırlığa kadar da kolayca taşıyabiliyor. En iyi pilates topu markası aramalarında ön sıralarda çıkan fonksiyonel ürüne mutlaka göz atın.

3. Besportble Pilates Topu yardımıyla herkes spor yapsın

Fıstık şekli dolayısıyla diğer pilates toplarından farklı gözüken bir ürün tavsiyesiyle geldik. Besportble Pilates Topu özellikle hamile ve yaşlı bireyler için stabil bir duruş sağlayarak güven veriyor. Sadece tek yönde yuvarlanma etkisine sahip olan ürünle düşme korkusu yaşanmıyor. Fizyoterapi sırasında rahatlıkla kullanılabiliyor. PVC malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor. Şiddetli basınçlara dayanıklı üretiliyor olması da cabası. Ayrıca zorlu egzersizler sırasında patlama olasılığı kesinlikle yok. Denge ve kas dayanıklılığını artırmak, duruşu düzeltmek için de kullanılabilen alet oldukça işlevsel. Ayak pompası da yanında geliyor.

4. Fitness salonunu eve getirin: Avessa Pilates Seti

Havalar ısınırken hızlıca kilo vermek ve forma girmek çoğu kişinin hayali. Diyetin tek başına yeterli olmadığı ise bir gerçek. İşte Avessa Deluxe Pilates Seti tam da aradığınız ürün olabilir. Set içerisinde bulunan farklı egzersiz aletleriyle pilates topu üzerinde yapılan hareketleri çeşitlendirmek mümkün. Üstelik kaliteli materyalden yapılıyor ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor. 11 parçadan oluşan set; pilates topu büyük, pilates topu küçük, atlama ipi, dambıl, mat ve farklı sertlikte lastikler ile fitness salonunu evinize getiriyor. Hem kardiyo hareketleri hem koordinasyon ve güç çalışmaları yapabileceğiniz on numara bir set.

5. Duruşunuzu düzeltmek için SKLZ Pilates Topu

Pilates zayıflamanız için tek başına yeterli olmasa da kas gelişiminize etkisi oldukça büyük. Tabii ki size uygun egzersiz aleti seçerken kafanızda birçok soru olması çok normal. "En iyi pilates topu hangisi" ve "Pilates topu boyutları nasıl seçilir?" soruları kafanızı kurcalıyor olabilir. Cevabı çok basit aslında, boyunuza göre pilates topu seçerek egzersize başlayabilir ve bu önerimizi inceleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. SKLZ Pilates Topu 55 cm çapıyla hemen hemen herkes için uygun. Kaliteli malzemesi ve patlamama garantisiyle de öne çıkıyor. Stability ball gövdesi kaslarınızı güçlendirmeye, denge ve duruşunuzu düzeltmeye de yardımcı oluyor.

6. Live Up Lastikli Pilates Topu bütçenizi zorlamasın

Fitness salonlarına para harcamanıza son verecek, en iyi pilates top çeşitleri arasında yer alan bir öneriyle daha karşınızdayız. Live Up Lastikli Pilates Topu sayesinde başka egzersiz aletine ihtiyacınız kalmıyor. Üzerinde hem pilates hem fitness hareketleri yapmanız mümkün. Lastikler kol kaslarını geliştirmek için kullanılabiliyor. Spor hareketlerinizi çeşitlendirmek için harika bir ürün. Pilates dışında fizyoterapi ve yoga gibi antrenmanlar sırasında rahatlıkla kullanılabiliyor. Kondisyonunuzu artırırken postür düzeltmenize de yardımcı oluyor. Ayrıca 65 cm çapıyla 120 kg ağırlığa kadar da taşıyabiliyor.

7. Küçük ama etkili: Dynamic Pilates Topu

“Pilates topu nasıl şişirilir?” veya “Pilates topu tıpası nasıl çıkarılır?” gibi endişelerinize son verecek bir önerimiz var. Dynamic Pilates Topu, küçük boyutuyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Sırt ve bel egzersizleri için de oldukça ideal. Bu bölgelerde bulunan ağrıları ve yorgunluğu geçirmeye de yardımcı oluyor. 20 çapı olan küçük bir top olmasına rağmen birçok ağırlığı taşıyabiliyor. Jimnastik, yoga gibi farklı spor dallarında da kullanmak mümkün. PVC malzemesi sayesinde uzunca süre kullanabilirsiniz. Ayrıca sırt ağrılarına son vermek amacıyla yastık olarak da kullanılabiliyor.

8. Nadom Pilates Seti içerisinde ne ararsanız var!

Pilates ve kardiyo hareketlerini aynı anda yaparak hızlıca kilo vermek hayal değil. Şimdiki önerimizle yaza formda ve sağlıklı girebilirsiniz. Nadom Pilates Seti içerisinde barındırdığı farklı egzersiz aletleriyle evde kolayca forma girmenize yardımcı oluyor. İp atlayarak yağları eritmenize olanak tanıyor. Pilates toplarıyla da güçlenmenizi sağlıyor. Kol ve bacak antrenman çalışmaları için pilates bandı bile var. El yayı sayesinde bilek ve kol kaslarını TV izlerken bile çalıştırmanız mümkün. Bu kocaman set pilates ve fitnesi aynı anda yapmanızı sağlıyor. Yanında gelen hava pompası da cabası.

9. Çok amaçlı Ravel Bosu Ball Pilates Topu sayesinde sağlıklı yaşayın

Pilates topu üzerinde egzersiz yapmaya korkuyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre. Ravel Bosu Ball Pilates Topu, tam yuvarlak olmadığı için hareket etmiyor ve güven sağlıyor. Alt kısmına bağlı lastikler yardımıyla birçok farklı antrenman yapmak da mümkün. İster kol ister bacak kaslarını çalıştırın, bu ürünle egzersiz yapmak çok kolay. Üstelik ağrılarınıza engel olmak ve duruşunuzu düzeltmek için üzerine oturup çalışabilirsiniz. Ergonomik yapısı ve dayanıklılığı ile göz dolduran ürün hamile ve yaşlılar için de kullanıma uygun. Özellikle denge çalışmaları ve karın kası egzersizleri için mükemmel olan ürüne mutlaka şans tanıyın.

10. Pilatese yeni başlayanlar için: Pure Pilates Topu

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Evinizin rahatlığında istediğiniz kiloya ulaşmak artık çok da zor değil. Pilates egzersizleri her yaş için uygun ve sağlıklı. Formda, zinde ve ince olmak istiyorsanız Pure Pilates Topu yardımıyla başarabilirsiniz. "Pilates topu nasıl kullanılır?" diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Denge, koordinasyon ve hatta duruş bozukluklarını gidermeye de yarayan egzersiz aletinin kullanımı oldukça kolay. İçerisinde bulunan pompa yardımıyla şişirdikten sonra egzersiz yapmaya başlayabilirsiniz. Ürün dayanıklılık ve güven yönünden aradığınız tüm özellikleri taşıyor. Sadece pilates değil dinlenme egzersizleri ve yoga gibi antrenmanlar sırasında da kullanılabilen pratik ürüne göz atmadan geçmeyin.