Zehir tacirleri çocukları kullanıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen zehir tacirlerine göz açtırmayan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda şüphelilerin uyuşturucu madde satışı için çocukları kullandığını tespit etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve bu şahsa uyuşturucu madde satışı yaptıran şahsın ikametinde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 163 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 460 TL para ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak uyuşturucu maddelere el koyan polis, suça sürüklenen çocuk Ö.B.’yi de yakalayarak Çorlu Büro Amirliği’ne teslim etti.

Olayla ilgili olarak aranan firari R.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



