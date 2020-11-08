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Zehir tacirleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:07 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir araçta üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Merzifon ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.Ekipler, araçta ve araç içerisinde bulunan İ.B., B.U.

Zehir tacirleri yakalandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir araçta üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Merzifon ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta ve araç içerisinde bulunan İ.B., B.U. ve A.T isimli şüpheli şahısların üzerinde yaptığı aramada, 714 adet 300 mg Galara isimli sentetik ecza ele geçirdi.
‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin, yarın adli mercilere çıkarılacağı öğrenildi.

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