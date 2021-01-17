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Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni, Moskova'ya dönüyor

17.01.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni, Moskova'ya dönüyor

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, geçen yıl neredeyse hayatını kaybettiği zehirlenmenin ardından ilk kez Moskova'ya dönüyor. Navalni'nin Moskova'ya indiğinde tutuklanması bekleniyor.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, geçen yıl neredeyse hayatını kaybettiği zehirlenmenin ardından ilk kez Moskova'ya dönüyor.

Navalni birkaç saat önce Berlin'de bir uçağa binerken görüldü.

Taraftarları, Navalni'nin zehirlenme girişiminden hükümetin sorumlu olduğunu iddia ediyor. Kremlin ise araştırmacı gazeteciler tarafından da desteklenen bu iddiayı reddediyor.

44 yaşındaki Navalni'nin Moskova'ya ayak bastığında tutuklanması bekleniyor.

Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'nda metal bariyerler kurulurken, Rus medyası Navalni'nin başlıca destekçilerinden Lyubov Sobol da dahil bazı taraftarlarının havaalanında gözaltına alındığını bildirdi.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmiş, sosyal medyada havaalanındaki polis araçlarının fotoğraflarını paylaştı.

https://twitter.com/Kira\_Yarmysh/status/1350793927163596801

Almanya'da tedavi gören Navalni, taraftarlarına kendisini karşılamaları çağrısında bulunmuştu. Soğuk havaya karşın, binlerce kişi kurulan Facebook sayfasında havaalanına gideceklerini söyledi.

Navalni, Pobeda Havayollarına ait uçağa binerken "Emirim her şey iyi olacak, bugün çok mutluyum" dedi.

Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Sibirya'daki bir iç hat uçuşu sırasında uçakta baygınlık geçirmiş ve daha sonra Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Rus makamları, sürekli olarak zehirlenmede rolleri olduğu iddiasını reddetmiş ve Kremlin de Vladimir Putin'in saldırıyı emrettiği iddialarına karşı çıkmıştı.

Neden tutuklamayla karşı karşıya?

Rus makamları, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için Navalni'nin hapse atılabileceği uyarısında bulunmuştu. Navalni'nin Aralık ayında Moskova'daki bir büroya giderek, bildirimde bulunması grekiyordu.

Navalni, zimmetine para geçirmekten hüküm giymiş ve ertelenmiş hapis cezası almıştı. Muhalif lider hep, soruşturmanın nedeninin siyasi olduğunu savundu.

Bu arada, Rus Soruşturma Komitesi, Navalni'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarına para transferiyle ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Navalni, Putin'in uydurma suçlamalar üreterek geri dönmesini önlemek için elinden geleni yaptığını savunuyor.

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