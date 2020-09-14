Zehirlenen Rus muhalif Navalni 'yataktan kalktı'

Bloğunda yolsuzluk karşıtı yazılar yayınlayan Navalni'nin zehirlenmeden önce kampanya yürüttüğü Sibirya'da muhalif adayların, belediye meclisi üyeliklerini kazandıkları ve Putin yanlısı Birleşik Rusya partisinin Rusya'nın ikinci büyük kenti Novorosibirsk ve Tomsk'ta çoğunluğu kaybettikleri açıklandı.

Charité hastanesi bugün Rus muhalifin sağlık durumuyla ilgili bir güncelleme tweet'i atarak, hastanın durumunun daha da iyiye gittiğini ve artık kısa sürelerle de olsa yataktan kalkabildiğini bildirdi.

Navalni'nin çalışma arkadaşları, muhalif siyasetçinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiğini ileri sürüyor. Kremlin ise olayla herhangi bir ilgisi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti.

Berlin'deki Charité hastanesinden yapılan açıklamada zehirlenen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği kaydedildi.

Zehirlenme vakası ile ilgili son bilgiler neler?

Almanya hükümeti, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarların da Almanya'da yapılan tahlillerin vardığı sonucu doğruladığını ve Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği sonucuna vardığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu teyitlerden sonra, ülkesinin bu konuda eleştirilmeyeceğini umduğunu belirtti.

Rusya daha önce Almanya'nın Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği açıklaması ile ilgili olarak, kendilerine ayrıntılı bilgi verilmediğini söylemişti.

Fransa'daki laboratuvardan gelen doğrulama üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Fransa'dan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı, Aleksey Navalni'ye karşı işlenen bu suçtan duyduğu derin kaygıyı dile getirdi ve bu suikast girişiminin nasıl gerçekleştirildiği ve sorumluları konularına, gecikmeksizin ışık tutulması gerektiğini söyledi" denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Macron'a, bu tür temelsiz suçlamalar yapmanın "doğru olmadığını" söylediği ve bir kez daha Almanya'dan yapılan testlerin ayrıntılarını istediği kaydedildi.