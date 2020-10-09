HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...

Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı.

Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketildiğini, ancak bu durumun Türkiye'de de tüketilebilir anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunarak, "Onların denizlerinden çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca, orada bu balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyorlar. Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin" dedi.

Yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder! Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!
Sosyal medyayı karıştıran Youtuber: 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' Sosyal medyayı karıştıran Youtuber: 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Ünlü mankenden bomba itiraf! Kız çocuğu için...
Ünlü mankenden bomba itiraf! Kız çocuğu için...
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurta dondurma nedir? Yumurta dondurma nasıl yapılır? Yumurta dondurma kimlere yapılır?
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
Koronavirüs sürecinde diş eti kanamalarına dikkat!
Diş hekimleri uyardı! O hastalık da nefes almayı zorlaştırıyor
Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!
Süt dişler daimi dişlere rehberlik eder!
Evde hangi egzersizleri yapabiliriz? İşte spor eğitmeninden tüyolar
Spor eğitmeni anlattı: İşte evde yapılabilecek egzersiz tüyoları
Bu besinler stresi azaltıyor!
Bu besinler stresi azaltıyor!
Hasta bağımlılığı uyarısı: Pandemide tükenebilirsiniz!
Pandemide hasta bağımlılığına dikkat! 'Yakınlarını tüketebilir'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.