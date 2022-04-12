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Zekeriya Beyaz evli miydi, son hali nasıl? Zekeriya Beyaz hoca çocukları var mı?

12.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Esenler'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınan ünlü din sosyolojisi profesörü ve yazarının yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki Zekeriya Beyaz evli miydi, son hali nasıl? Zekeriya Beyaz hoca çocukları var mı? İşte detaylar...

Zekeriya Beyaz evli miydi, son hali nasıl? Zekeriya Beyaz hoca çocukları var mı?

Zekeriya Beyaz hayata gözlerini yumdu. Ünlü din sosyolojisi profesörü ve yazarının ölüm haberi sonrası vatandaşlar internette Zekeriya Beyaz evli miydi, son hali nasıl? Zekeriya Beyaz hoca çocukları var mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

ZEKERİYA BEYAZ EVLİ MİYDİ?

Zekeriya Beyaz, evliydi. 5 çocuk babası olan Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti.

ZEKERİYA BEYAZ'IN SON HALİ NASIL?

Din sosyolojisi profesörü ve yazar Zekeriya Beyaz'ın 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Zekeriya Beyaz

ZEKERİYA BEYAZ HOCA ÇOCUKLARI VAR MI?

Zekeriya Beyaz'ın çocuklarından üçünün adı Oğuzhan, Mihriban ve Gökçe'dir.

Zekeriya Beyaz neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz kimdir?Zekeriya Beyaz neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz kimdir?

ZEKERİYA BEYAZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Din adamı ve akademisyen olan Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti.

Zekeriya Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınmıştı.

ZEKERİYA BEYAZ'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Zekeriya Beyaz aynı zamanda Alzaymır hastasıydı.

Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep’te doğdu.

Zekeriya Beyaz, ilkokulu Gaziantep’te okumuş, ortaokul ve lise eğitimini de Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimine 30’lu yaşlarda başlamış ve 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

İmam-Hatip okuduktan sonra 1963 yılında Nizip Ulu Camii’nde imam olarak göreve başlamıştır. Bu görevi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam-Hatip, Vaiz ve Müftülük görevleri olarak 14 yıl sürdürmüştür.

ederek uzun yıllar serbest yazarlık ve bazı gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.

Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansına başlamış ve1985 yılında “İslam Hukuku Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Evlenme” isimli tezi ile yüksek lisanstan mezun olmuştur.

Yine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” isimli doktora tezi ile doktorasını tamamlamıştır.

Zekeriya Beyaz, doktorasını tamamladıktan sonra ikinci defa devlet memurluğuna İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde okutman olarak başlamıştır.

1991 yılında sosyoloji alanında doçent unvanını almıştır. Daha sonra Profesör unvanı alan Beyaz, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Profesörlüğü kadrosuna ataması yapılmıştır. Buradan bir yıl sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine ataması yapılmış ve bu görevi 2003 yılına kadar sürdürmüştür.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atanan Zekeriya Beyaz, 1 Mart 2005 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.

Pek çok kitap yayınlayan ve çalışması olan Zekeriya Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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