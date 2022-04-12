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Zekeriya Beyaz kimdir? Zekeriya Beyaz öldü mü? Zekeriya Beyaz kaç yaşında neden vefat etti?

12.04.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zekeriya Beyaz, hayatını kaybetti. 84 yaşında hayatını kaybeden İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz'ın ölüm haberinin ardından hayatına dair bazı bilgiler de araştırılmaya başlandı. Beyaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İşte Zekeriya Beyaz'ın kim olduğu ve neden öldüğüne dair detaylı bilgiler!

Zekeriya Beyaz kimdir? Zekeriya Beyaz öldü mü? Zekeriya Beyaz kaç yaşında neden vefat etti?

Zekeriya Beyaz ölüm haberinin ardından gündeme geldi. İlahiyatçı Zekeriya Beyaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer enfeksiyonu teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi. Beyaz, vefat etmesinin ardından kariyeri ve hayatı ile merak edilen isim oldu. Uzun yıllar boyunca ekranlarda ve çeşitli medya kuruluşlarında İslami sorulara yanıt veren Zekeriya Beyaz, hayatı boyunca pek çok eser kaleme almıştır. İşte haberin detayları!

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep’de okudu. Ortaokulu ve liseyi Kahramanmaraş İmam–Hatip lisesinde eğitimini sürdürdü. 1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Daha sonra 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirerek mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 14 yıl İmam hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 3 Mart 1977 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek ayrıldı. Uzun bir süre serbest yazarlık ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bu sırada Yüksek Lisans için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitimine devam etti ve 1985 yılında “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Mart 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde sosyoloji doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve 1 Aralık 2003 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine geldi. Zekeriya Beyaz, 1 Mart 2005 yılında yaş haddinden emekli oldu. Zekeriya Beyaz, evlidir. 5 çocuğu vardır.

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Gaziantep
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