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Zeki Müren şarkılarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 00:13 | Son Güncelleme

Zeki Müren şarkılarla anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren ölümünün 22'nci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından gerçekleştirilen konserde, Yıldırım Bekçi ve Nalan Atınörs sahne aldı.

"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in hayranları, Bodrum Antik Tiyatro'daki etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

"Gözlerinin içine başka hayal girmesin (Beklenen Şarkı)" adlı şarkı ile başlayan konserde, Zeki Müren'in yanı sıra başka sanatçılara ait eserler de seslendirildi.

Zeki Müren ile ilgili fotoğraf ve görseller de sinevizyondan dev ekrana yansıtıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, konser veren iki sanatçıya ve programın düzenlenmesinde katkısı bulunanlara plaket verdiler.

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