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Zelenski'den dikkat çeken karar! Hepsini görevden aldı

12.08.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tüm bölgesel askere alım şeflerinin görevden alındığını ve onların yerine savaş gazilerinin göreve geleceğini açıkladı. Zelenski yaptığı açıklamada “Bu sistem, savaşın tam olarak ne olduğunu ve savaş zamanlarında rüşvetin neden vatana ihanet anlamına geldiğini bilen insanlar tarafından yönetilmelidir" dedi.

Zelenski'den dikkat çeken karar! Hepsini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, bölgesel askere alma merkezlerinde askere alım şeflerine dair yürütülen teftişin sonuçlarının ele alındığını belirtti. Toplantıda Devlet Soruşturma Bürosu, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı gibi devlet dairelerinin kapsamlı raporlar sunduğunu ifade eden Zelenski, bölgesel askere alım merkezlerinin yetkililerine karşı halihazırda toplamda 112 ceza davasının bulunduğunu ve 33 şüphelinin olduğunu belirtti.

HEPSİNİ GÖREVDEN ALDI

Tüm bölgesel askere alım şeflerinin görevden alındığını ve onların yerine savaş gazilerinin göreve geleceğini açıklayan Zelenski, “Bu sistem, savaşın tam olarak ne olduğunu ve savaş zamanlarında rüşvetin neden vatana ihanet anlamına geldiğini bilen insanlar tarafından yönetilmelidir. Bunun yerine, cephede bulunmuş ya da sağlıklarını, uzuvlarını kaybettikleri için siperlerde bulunamayan, ancak onurlarını koruyan savaşçılar bu askere alma sistemini emanet edilebilecek kişilerdir. Bu karar Başkomutan Zaluzhny tarafından uygulanacaktır. Bölgesel askere alma merkezlerinin yeni başkanları atanmadan önce Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından incelenecektir” ifadelerini kullandı.

Hakkında cezai soruşturma açılan her ‘askeri komiserin’ hesap vereceğini vurgulayan Zelenski, “Eğer görevden alınan ‘askeri komiserler’ ve haklarında herhangi bir suç ya da ihlal kanıtı bulunmayan diğer yetkililer apoletlerini korumak ve saygınlıklarını kanıtlamak istiyorlarsa, savaş cephesine gitmelidirler” dedi.

Askeri sağlık komisyon sisteminin de düzgün işlemediğini söyleyen Zelenski, iki hafta içinde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin bu konuyla ilgili olarak da bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA


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Rusya Ukrayna

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