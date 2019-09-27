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"Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Dün İstanbul'da deprem olduğunda herkes ayağa kalktı. Herkes depremi konuşuyor. Aradan 3 gün geçince adeta balık hafızalı gibi hepimiz unutuyoruz. Sonrada gözü doymaz bir şekilde rant uğruna fay kırıklarına, deprem olabilecek bölgelere, en tehlikeli, zemini çürük yerlere ev yapmaya da devam ediyoruz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün İstanbul'da deprem olduğunda herkes ayağa kalktı. Herkes depremi konuşuyor. Aradan 3 gün geçince adeta balık hafızalı gibi hepimiz unutuyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde, belediye başkanlığı döneminde Kayseri'de hayata geçirdikleri gecekondu önleme projeleriyle Dünya Bankası'nın raporlarına girdiklerini, bu projenin takdir topladığını belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bunu göz önüne alarak yıllar önce Kayseri'de önlemler aldıklarını belirten Özhaseki, fay kırıklarının üzerine ev yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bunu bilerek hareket edilmesi gerektiğini anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dün İstanbul'da deprem olduğunda herkes ayağa kalktı. Herkes depremi konuşuyor. Aradan 3 gün geçince adeta balık hafızalı gibi hepimiz unutuyoruz. İşimize devam ediyoruz. Sonrada gözü doymaz bir şekilde rant uğruna fay kırıklarına, deprem olabilecek bölgelere, en tehlikeli zemini çürük yerlere ev yapmaya da devam ediyoruz. Tabii ki insanlar biraz ucuz buldum diye bu evlere oturuyorlar. Deprem geldiğinde de yerle yeksan oluyor."

- "Bu kader falan değil"

Tabiat olaylarına karşı durulamayacağını, onların oluşturacağı hasara karşı önemle almak gerektiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cenabı Allah bu dünyayı yaratmış ama yanında tabiat kanunlarını da koymuş. Tabiat kanunları hükmünü icra eder. Biz yaşıyoruz diye bundan vazgeçmez. Bu toprak bitki vermeye devam eder. Yerin altında gaz sıkışması olur, hareketlilik devam eder. Orada depremler olur bu devam eder. Bize düşen bütün bunları bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek. Tabiatla kavga olmaz. Yerin altındaki depremle kavga olmaz. Buna kafa tutarak olmaz."

Deprem neticesinde ortaya çıkan zararın kader kelimesiyle açıklanamayacağını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti.

"Bize düşen tek şey Cenabı Hakkın koyduğu bu kuralları doğru dürüst anlamak, ona uygun hareket etmek ama ne yazık ki son yüz yıldır şehirleşmemiz böyle gelişmiyor. Osmanlı ve Selçuklu döneminde bile fayın geçtiği yere bir tek Allah'ın kulu ev yapmazken, biz 1940 ile 1970 yıllar arasında göz göre göre ev yapıyoruz. Deprem geliyor yakalıyor, her taraf yıkılıyor, insanlarımız ölüyor, içimiz acıyor, en sevdiklerimiz gidiyor. Sonra hesap soracak birilerini aramaya başlıyoruz. "

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temeli atıldı.

Törene Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, ilçe belediye başkanları ve hak sahipleri katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri Kentsel Dönüşüm

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