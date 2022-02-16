Zencefil shot sayesinde bu kış hastalıklara dur deyin!

Zencefil, Zencefilgiller familyasına ait bir bitkidir. Yemeklerin içerisinde sık sık kullanılır. Özellikle kış aylarında tüketilen bu besin, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Zencefilin kök yumru kısımları hem ilaç, hem de baharat olarak kullanılır. Oldukça fazla faydası bulunan zencefilin özellikle pandeminin hayatımıza girmesi ve düşen bağışıklıklar nedeniyle son iki yılda kullanımı artış gösterdi. Zencefil shot hazırlayıp içerek başlayacağınız günde vücudunuz hastalıklara karşı çok daha dirençli hale gelecek.

FAZLA KULLANIMINA DİKKAT

Zencefil bağışıklığınızı çok daha kuvvetlendirerek öksürüğe, boğaz ağrılarına iyi gelecektir. Hastalıklarınız çok daha kısa sürede iyileşecektir. Zencefilin bir sürü faydası bulunmaktadır fakat gün içerisinde fazla tüketimi zararlıdır. Ciddi ve kronik hastalığı bulunanlar zencefil shot içmeden önce doktora danışmalıdır. İşte zencefil shot tarifi;

ZENCEFİL SHOT MALZEMELERİ

1 parmak büyüklüğünde soyulmuş ve dilimlenmiş taze kök zencefil.

Yarım limon suyu.

Yarım çay bardağı (küçük) kaynamış ve dinlenip soğumuş su.

1 çay kaşığı toz zencefil.

Yarım çay kaşığı hakiki çiçek balı.

Yapılışı:

Sayılan bütün malzemeleri aynı anda meyve sıkacağının içerisine atıp çekin.

Hafif katı bir karışım elde edeceksiniz.

Ardından hazırladığınız ekstreyi iyice süzmelisiniz.

Hazırladığınız karışımı üç parçaya bölerek tüketebilirsiniz

ZENCEFİL SHOT FAYDALARI

Mideyi rahatlatarak sindirime destek olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enfeksiyonla mücadele eder.

Metabolizmayı hızlandırır.

Antrenman sonrası vücudun daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur.

İç iltihabı azaltır.

Kan şekerini ve insülin seviyesini dengeler



