Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil iltihaba iyi gelir mi?

Ana yurdu Asya bölgesi olan ve bundan kaynaklı yaygın olarak tropikal iklimlerde yetişen zencefil, 1 metreye kadar uzayabilen bir bitki çeşididir. Bu bitkinin kök kısımlarının kurutulmuş hâli genellikle yemeklere lezzet vermek amacıyla baharat olarak kullanılmaktadır. Yalnızca yemeklerde değil; çeşitli tatlıların yapımında, içeceklerde ve ilaç yapımında da bu bitkiden faydalanılır. Ayrıca çay olarak tüketimi de yaygındır.

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin insan sağlığı yönünden oldukça önemli yararları mevcuttur. Bünyesinde C vitamini başta olmak üzere; B3 vitamini, B6 vitamini, K vitamini barındırmasının yanı sıra çinko, demir, potasyum, fosfor gibi önemli mineraller de içermektedir. Çeşitli hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olan zencefilin en önemli özelliklerinden biri gingerol ismiyle bilinen hem antioksidan hem de inflamatuara karşı koruyucu niteliği olan bir bileşiğe sahip olmasıdır. Bu bağlamda zencefilin faydaları genel olarak şöyledir:

Kadınlarda regl öncesi yaşanan stres ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür.

Ağrı önleyici etkisi ile kan sulandırıcı etkisi mevcuttur.

Hazımsızlık, mide ağrısı, mide bulantı gibi semptomların azalmasında etkilidir.

Kötü kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynar.

Kan şekeri değerlerini kontrol alma etkisi, taze zencefilin faydaları arasındadır.

İçeriğinde bulunan antioksidan bileşenlerinden dolayı kansere yakalanma riskini düşürebilir.

Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkisi, kabızlık ve ishal sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolunu olumsuz yönde etkileyen hastalıklara karşı koruma etkisi, ballı zencefilin faydaları arasında yer alır.

Zencefil iltihaba iyi gelir mi?

Zencefilin içerisinde yer alan gingerol maddesi sağlık açısından önemli bir etkiye sahiptir. Bu maddenin varlığı ağrı kesici özelliği taşıdığından vücutta meydana gelen iltihapları azaltmada etkilidir. Bu noktada zencefil neye iyi gelir konusunu detaylı bir şekilde ele almak gerekebilir.

Zencefil doğru kullanıldığında birçok hastalığa yakalanma riskini en aza indirmekle birlikte çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde aktif bir role sahiptir. Kalp sağlığından bağırsak sağlığına, beyin sağlığından ruhsal sağlığa kadar sağlık açısından pek çok olumlu etkileri vardır. Depresyon, stres gibi hem ruhsal hem de bedenen zarar veren sorunlara iyi gelmektedir. Ayrıca vücut içerisinde oluşan toksinleri hızla atma etkisi de bulunmaktadır. Kış döneminde yaygın olarak görülen nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı savaş açar. Ayrıca balgam söktürücü niteliğinden kaynaklı öksürüğü daha kısa sürede geçirebilir.

Zencefil vücutta ne işe yarar?

Zencefilin vücut fonksiyonları üzerinde pek çok önemli olumlu etkisi vardır. Ağrı kesici özelliğinden kaynaklı özellikle kadınlarda sıklıkla rastlanılan âdet ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Pek çok ciddi virüslerin vücuda girmesini engelleyici özelliği vardır. Zencefille ilgili yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Zencefil, sindirim sistemini doğrudan etkileyen bulantı, ağrı, şişkinlik gibi durumların görülme sıklığını da azaltır. Gebelik döneminde olan kadınların bazılarında sabah bulantıları meydana gelir. Zencefil bu sabah bulantılarının önlenmesinde de etkili olmaktadır. Bununla birlikte karın ağrısı, ishal gibi problemleri giderici etkisi, toz zencefilin faydaları arasındadır. Ayrıca erkeklerin cinsel sağlığına da olumlu katkıları mevcuttur. Testesteron üretimi üzerindeki artış özelliği de erkeklerde zencefilin faydaları arasında sayılmaktadır.

Zencefil neye iyi gelmez?

Zencefilin doğru miktarda tüketilmesi sağladığı yararlardan faydalanmak açısından önemli bir konudur. Aşırı tüketimi sonucunda istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. İhtiyaç duyulandan fazla tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilerin görülme oranı yüksektir. Ayrıca tansiyon değerlerinin düşmesine kan sulandırıcı özelliğinden kaynaklı kanama problemleri görülebilir.

Bunların dışında bağırsak ile ilgili sorunu olanların, kan sulandırıcı ilaç kullananların, tansiyon hastası olanların zencefil tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Gebelik döneminde ve çocuklarda kullanımı için ise uzman bir hekim görüşü alınması önemlidir.

Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefil doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde oldukça yararlıdır. Sağlık açısından önemli faydaları olan zencefil birçok farklı şekilde de kullanılabilmektedir. Çay formunda kullanılabildiği gibi baharat olarak kullanımı da epey yaygındır. Ayrıca bal veya limonla karıştırıp tüketildiğinde de insan sağlığına birçok olumlu etkisi vardır. Bu bağlamda zencefil bal ve limon karışımı ne işe yarar konusu karşımıza çıkabilir.

Zencefil bal ve limonla karıştırıp tüketildiğinde enerji verici etkisi olur. Öksürük, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi sorunlarında da giderilmesinde etkilidir. Taze zencefil dilimlenerek bir miktar su içerisinde kaynatılabilir ve çay olarak içilebilir. Ayrıca yemeklere toz formu katılabilir veya tatlılara lezzet katması amacıyla kullanılabilir.





