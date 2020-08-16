Zencefilin bedende yarattığı mucizelere inanamayacaksınız! Grip, kolesterol...

Bir baharattan fazlası olan zencefil; mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları ve kış mevsimindeki bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunlarına sahip kişiler ve kilo vermek ya da yağ yakmak isteyenler için oldukça önemlidir. Pek çok hastalık için bir şifa kaynağı olduğu bilinir. Öyle ki, öksürük şuruplarının içerisinde bile kullanır.
Hazımsızlığı ve mide şişkinliğini gidermeye yardımcı olur.
Mide ağrısı ve mide bulantısına karşı etkilidir. Ayrıca mide ve bağırsaktaki gazlara karşı da etkisi bulunur.
Yiyeceklerin bağırsaklarda hareketini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.
İshal gibi bağırsak rahatsızlıklarını giderir.
Ülser ve reflüye karşı mideyi rahatlatır.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Yemek sonrası yüksek şeker seviyelerini düzenler ve midenin yatışmasına yardımcı olur.
Düzenli kullanımının inme ve kalp krizi oranında azaltıcı etkisi bulunur.
LDL kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir.
Yağ olarak kullanıldığı durumlarda nefes darlığına iyi geldiği bilinir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında salgın hastalıklara karşı koruyucudur.
Mantar enfeksiyonlarına karşı da en etkili çözümlerdendir.
Mide ve bağırsak enfeksiyonları karşısında antiseptik özelliği sayesinde etkilidir.
Kolon kanseri hücrelerinin büyümesini geciktirici özelliği vardır.
Yumurtalık kanserine karşı da etkili olduğu bilinir.
Zencefilin doğrudan ağrıyı kestiği ve ağrıya yol açan iltihapları hafiflettiği bilinir.
Adet sancılarına ya da adet kramplarına karşı da oldukça etkilidir.
Karaciğerde gerçekleşebilen kadmiyum zehirlenmesine karşı koruma sağlar.
Parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların başlangıcını geciktirir.
Tüm bunların yanında zencefil; kas ağrılarını ve egzersiz sonrası ağrıları azaltır. Ayrıca kilo verme ve kalori yakımı gibi işlevleri bulunur. İştah artırma, cinsel gücü artırma gibi etkileri de vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum