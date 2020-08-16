HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zencefilin bedende yarattığı mucizelere inanamayacaksınız! Grip, kolesterol...

Zencefilin bedende yarattığı mucizelere inanamayacaksınız! Grip, kolesterol...

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Ana yurdu Asya olan zencefil, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Zencefil; taze, kurutulmuş, toz haline getirilmiş ya da yağ ve meyve suyu olarak tüketilebilen bir bitkidir. Birçok insanın evinden eksik etmediği zencefilin faydaları saymakla bitmez. Özellikle ilaç kullanmak istemeyen ya da alternatif tıbba yönelen insanlar için zencefili olmazsa olmazdır.

Zencefilin bedende yarattığı mucizelere inanamayacaksınız! Grip, kolesterol...

Bir baharattan fazlası olan zencefil; mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları ve kış mevsimindeki bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık sorunlarına sahip kişiler ve kilo vermek ya da yağ yakmak isteyenler için oldukça önemlidir. Pek çok hastalık için bir şifa kaynağı olduğu bilinir. Öyle ki, öksürük şuruplarının içerisinde bile kullanır.

MUCİZEVİ BİTKİ ZENCEFİLİN MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALARI

  • Hazımsızlığı ve mide şişkinliğini gidermeye yardımcı olur.

  • Mide ağrısı ve mide bulantısına karşı etkilidir. Ayrıca mide ve bağırsaktaki gazlara karşı da etkisi bulunur.

  • Yiyeceklerin bağırsaklarda hareketini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

  • İshal gibi bağırsak rahatsızlıklarını giderir.

  • Ülser ve reflüye karşı mideyi rahatlatır.

  • Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

  • Yemek sonrası yüksek şeker seviyelerini düzenler ve midenin yatışmasına yardımcı olur.

  • Yediğimiz gıdalardan besin ve mineral emilimini arttıran bir özelliğe de sahiptir.

KALP VE SOLUNUM YOLLARINA FAYDALARI

  • Düzenli kullanımının inme ve kalp krizi oranında azaltıcı etkisi bulunur.

  • LDL kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir.

  • Yağ olarak kullanıldığı durumlarda nefes darlığına iyi geldiği bilinir.

  • Astım ve hava yollu alerjiyi hafifletir.

ENFEKSİYONLAR KARŞISINDA FAYDALARI

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında salgın hastalıklara karşı koruyucudur.

  • Mantar enfeksiyonlarına karşı da en etkili çözümlerdendir.

  • Mide ve bağırsak enfeksiyonları karşısında antiseptik özelliği sayesinde etkilidir.

  • Gıda zehirlenmelerine karşı da etkili olduğu bilinir.

    • KANSERE KARŞI FAYDALARI

    • Kolon kanseri hücrelerinin büyümesini geciktirici özelliği vardır.

    • Yumurtalık kanserine karşı da etkili olduğu bilinir.

    • Cilt kanserinin önlenmesinde de zencefilin önemli faydaları bulunur.

    AĞRI KESİCİ OLARAK ZENCEFİLİN FAYDALARI

    • Zencefilin doğrudan ağrıyı kestiği ve ağrıya yol açan iltihapları hafiflettiği bilinir.

    • Adet sancılarına ya da adet kramplarına karşı da oldukça etkilidir.

    • Kemik sağlığını güçlendirir ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarına iyi gelir.

    KARACİĞERE FAYDALARI

    • Karaciğerde gerçekleşebilen kadmiyum zehirlenmesine karşı koruma sağlar.

    • Obezite nedenli ortaya çıkan karaciğer yağlanması sorununda da etkilidir.

    SİNİR SİSTEMİNE FAYDALARI

    • Parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların başlangıcını geciktirir.

    • Yaşa bağlı hafıza geriliğine, beyin hasarı riskine ya da hafıza bozukluğuna karşı da oldukça etkili bir bitkidir.

    Tüm bunların yanında zencefil; kas ağrılarını ve egzersiz sonrası ağrıları azaltır. Ayrıca kilo verme ve kalori yakımı gibi işlevleri bulunur. İştah artırma, cinsel gücü artırma gibi etkileri de vardır.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
    Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz… Öyle bir faydası var ki...Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz… Öyle bir faydası var ki...
    İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-okul kayıt sorgulama!İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-okul kayıt sorgulama!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
    Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
    Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
    Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
    Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
    Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
    Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!

    İlginizi Çekebilir

    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
    “1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
    “1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
    Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
    Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
    Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
    Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
    Adet kanaması nasıl durdurulur?
    Adet kanaması nasıl durdurulur?
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    Eğer bu hastalıklara sahipseniz sakın glutenli yiyecekler tüketmeyin!
    Glutensiz beslenme nedir, kimlere önerilir?
    Koronavirüs ağız kokusunu ortaya çıkardı!
    Koronavirüs ağız kokusunu ortaya çıkardı!
    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu, felç geçirdi! İşte o anlar
    Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
    Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz… Öyle bir faydası var ki...
    Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz… Öyle bir faydası var ki...
    Saçlarını 1 ay boyunca yıkamadı! İşte sonuç
    Saçlarını 1 ay boyunca yıkamadı! İşte sonuç
    Bu doğal tarifler gaz sancısını ortadan kaldırıyor! Kekik, limon, karbonat...
    Bu doğal tarifler gaz sancısını ortadan kaldırıyor!
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.