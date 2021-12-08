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Zerdeçalın bu etkilerini duyduktan sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz! Çatlaklara ve sivilcelere elveda

08.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecek olarak tükettiğimiz zerdeçalın cilt bakımındaki hünerlerini biliyor muydunuz? Cildinizi güzelleştiren ve cilt sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olan bu bitki sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklara iyi gelen antibakteriyel özelliğe sahip, antioksidan bakımından da çok zengin. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maske tarifleriyle siz de zerdeçalı cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

Zerdeçalın bu etkilerini duyduktan sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz! Çatlaklara ve sivilcelere elveda

Zerdeçalın gıda olarak faydaları saymakla bitmez. Bununla birlikte güneş lekelerini giderici, çatlak izlerini onarıcı ve deri iltihabını iyileştirici özelliklerini de bilmekte fayda var. Evde kolayca hazırlayacağınız, tamamen doğal zerdeçal maskesi sayesinde parlak, sağlıklı ve pamuk gibi bir cilde kavuşabilirsiniz.

SİVİLCE VE CİLT İLTİHABINI İYİLEŞTİRİYOR

  • Sivilceler ergenlik çağındaki gençlerden yetişkinlere kadar pek çok bireyin yaşadığı bir problem. Zerdeçalı cilt bakım rutininize ekleyerek sivilce problemini gidermeye yardımcı olabilirsiniz.

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı ile bir tutam zerdeçalı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinizde problemli olan bölgeye uygulayın ve birkaç saat bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

  • Karışımı geceden sürüp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Maskenin iltihaplı bölgeyi temizlediğini fark edeceksiniz.

  • Çok büyük iltihaplarda bu tarifi denemeden önce bir cilt doktoruna danışmanız gerekebilir.

GÜNEŞ LEKELERİNİ YOK EDİYOR

  • Oluşabilecek lekelerden dolayı yeterince güneşlenemiyor ve D vitamininden mahrum kalıyorsanız, lekelere karşı etkili zerdeçallı cilt bakım formülünü deneyebilirsiniz.

  • Bir tutam zerdeçal ile 1 kaşık yoğurdu karıştırıp haftada bir kez cildinizdeki lekeli bölgeleye uygulayın.

ÇATLAK İZLERİNİ TAMİR EDİYOR

  • Hızlı kilo alma veya ani kilo kaybı ile hamilelik veya ergenlik sebebiyle yaşanan hormonal değişiklikler vücudumuzda çatlak oluşumuna sebep olabiliyor.

  • Kırmızı veya beyaz renkte olabilen bu çatlakların görünümünü zerdeçallı cilt bakım maskesi yardımıyla hafifletebilirsiniz.

  • Aynı oranda argan yağı ve zerdeçalı karıştırın. Çatlak görünümlü bölgeye sürün.

  • Zerdeçal, hücre yenilenmesini hızlandırmaya ve zamanla çatlak görünümünün azalmasına yardımcı olur.

KIRIŞIKLIKLARI GİDERİYOR

Hep daha genç görünmek istiyorsunuz ancak günlük cilt bakımına vakit ayıramıyor musunuz? Hazırlanışı basit ve etkisi kalıcı olan zerdeçal bakımıyla kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı zerdeçalı kullandığınız bir yüz nemlendiricisinin içine ilave edin. Çabuk kırışabilen dudak kenarı ve göz çevresine uygulayın.

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