Zerdeçalın bu etkilerini duyduktan sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz! Çatlaklara ve sivilcelere elveda

Zerdeçalın gıda olarak faydaları saymakla bitmez. Bununla birlikte güneş lekelerini giderici, çatlak izlerini onarıcı ve deri iltihabını iyileştirici özelliklerini de bilmekte fayda var. Evde kolayca hazırlayacağınız, tamamen doğal zerdeçal maskesi sayesinde parlak, sağlıklı ve pamuk gibi bir cilde kavuşabilirsiniz.
Sivilceler ergenlik çağındaki gençlerden yetişkinlere kadar pek çok bireyin yaşadığı bir problem. Zerdeçalı cilt bakım rutininize ekleyerek sivilce problemini gidermeye yardımcı olabilirsiniz.
1 çay kaşığı zeytinyağı ile bir tutam zerdeçalı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinizde problemli olan bölgeye uygulayın ve birkaç saat bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
Karışımı geceden sürüp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Maskenin iltihaplı bölgeyi temizlediğini fark edeceksiniz.
Oluşabilecek lekelerden dolayı yeterince güneşlenemiyor ve D vitamininden mahrum kalıyorsanız, lekelere karşı etkili zerdeçallı cilt bakım formülünü deneyebilirsiniz.
Hızlı kilo alma veya ani kilo kaybı ile hamilelik veya ergenlik sebebiyle yaşanan hormonal değişiklikler vücudumuzda çatlak oluşumuna sebep olabiliyor.
Kırmızı veya beyaz renkte olabilen bu çatlakların görünümünü zerdeçallı cilt bakım maskesi yardımıyla hafifletebilirsiniz.
Aynı oranda argan yağı ve zerdeçalı karıştırın. Çatlak görünümlü bölgeye sürün.
Hep daha genç görünmek istiyorsunuz ancak günlük cilt bakımına vakit ayıramıyor musunuz? Hazırlanışı basit ve etkisi kalıcı olan zerdeçal bakımıyla kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı zerdeçalı kullandığınız bir yüz nemlendiricisinin içine ilave edin. Çabuk kırışabilen dudak kenarı ve göz çevresine uygulayın.
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