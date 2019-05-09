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Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi bu kez de ünlüleri ağırladı.

Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi bu kez de ünlüleri ağırladı. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un başlattığı proje kapsamında ünlüler, tarihi Zerzevan Kalesi’ni gezdi.
Yaklaşık 60 dönümlük alan üzerinde bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, gözetleme ve savunma kulesi, ibadethane, idare binası, evler, depolar, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, mezarları, su kanalları ile su sarnıçları bulunan tarihi Zerzevan Kalesi, tüm ihtişamıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Kentin turizmine önemli katkı sunan Zerzevan Kalesi, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un başlattığı proje kapsamında ünlüleri ağırladı. Ünlü ses sanatçıları Coşkun Sabah ve İzzet Yıldızhan ile televizyon sunucularının katıldığı programda Zerzevan Kalesi anlatıldı.

"Zerzevan Kalesi’ni tüm dünya duydu"
Zerzevan Kalesi ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Pervin Ersoy, Diyarbakır’ın daha önce hep terörle anıldığı için maalesef birçok konuda ihmal edilmiş olabildiğini söyledi. Ersoy, "Özellikle turizmde veya iç turizmde insanlar gezmeyi tercih ettiklerinde belki de son adres olarak gösteriliyordu kendileri açısından. Benim için bu çok önemliydi ve Diyarbakır’ın gerçekten şuanda çok daha rahat olduğunu kesinlikle her hangi bir şekilde terörle ilgili her hangi bir iz kalmadığını ve rahatlıkla gezilebileceğini anlatmak zorundaydım. O yüzden hemen üçüncü ayak olarak bu projede Diyarbakır’ı seçtim. Güvenli bir şehir Diyarbakır artık çok güvenli, benim burada seslenmek istediğim ve herkese vermek istediğim mesaj lütfen Diyarbakır’a gelsinler. Ben Zerzevan Kalesi’ni açıkçası bilmiyordum. Ben kendimde bakıyorum turla beraber gezen arkadaşlarıma da soruyorum, siz daha önce Zerzevan Kalesi’ni biliyor muydunuz, duydunuz mu, hayır diyorlardı. Şimdi bizim kendi ülkemiz, kendi yaşadığımız Türkiye toprakları böylesine değerli bir yapı, böylesine değerli bir kazı başlamış 2014 yılında. Sevgili Aytaç hocamızdan dinledik hepimiz biraz önce ve dedi ki, neredeyse 50 yıl kadar devam edecek inanılmaz değerli bir kazı alanındayız şuanda. Zerzevan Kalesi tüm dünyada duyulmuş. Akın akın geliniyor ve bizim içimizde belki de birçoğumuz bilmiyoruz bunu" dedi.

“Burası mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer”
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Zerzevan Kalesi’nin Türkiye’de bilmedikleri, görmedikleri pek çok güzellikten biri olduğunu söyledi. Yıldız, “Bu kadar ülkemiz içerisinde bulunup da görmediğimiz bunun gibi daha pek çok yer olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz güzel ve farklı bir hikayesi var. Mutlaka gelip görülmesi gereken ülkemiz içerisindeki çok güzel yerlerden biri burası” diye konuştu.
Zerzevan Kalesi’ne ilk kez geldiğini belirten sanatçı İzzet Yıldızhan da, “Bir tarihin burada yattığını gördüm. Hala da çıkarılan, beş yıldır çalışılan kazılar daha hala sürülecek. Belki bir beş yıl daha sürecek. Bir tarih burada yatıyor ve o tarihi çıkartıyorlar şuanda” şeklinde konuştu.
Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sanatçılar Coşkun Sabah, İzzet Yıldızhan, sanatçı Asuman Dabak, manken Çağla Kubat, yazar Suna Dumankaya, televizyon sunucusu Özlem Yıldız, sanatçı Yasemin Hadivent, ses sanatçısı Zeynep Mansur, Duygu Şenyürek, Emel Oysal, Sinem Eriş, Bilge Kuru yer aldı.

Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

Zerzevan Kalesi’ne ünlü akını

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