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Zeus Altarı'nda tehlikeli fotoğraf çekimi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve Yunan mitolojisine konu olan Zeus Altar’ı (sunak), körfez manzarasıyla turistlerden ilgi görürken, ziyarete gelenler uçurum kenarındaki kayalıklarda fotoğraf çektiriyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve Yunan mitolojisine konu olan Zeus Altar’ı (sunak), körfez manzarasıyla turistlerden ilgi görürken, ziyarete gelenler uçurum kenarındaki kayalıklarda fotoğraf çektiriyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde bulunan, İlyada Destanı’nda Zeus’un Truva Savaşı’nı izlediği bölge olarak anlatılan Zeus Altarı (sunağı), manzarası ve doğal güzellikleriyle ilgi odağı haline geldi. Her gün Adatepe köyü girişinde araçlarından inen yüzlerce turist, 790 metre uzunluğundaki yolu yürüyerek, sunağın bulunduğu yere varıyor. Dar ve dik bir merdivenden sunağa çıkan turistler, metrelerce yükseklikteki uçurum kenarında, fotoğraf çekiliyor.

UÇURUM KENARINDA TEHLİKELİ ÇEKİM

Edremit Körfezi manzarası eşliğinde tur operatörlerinin de uğrak noktası olan bölgede, manzarayı görenler hatıra fotoğrafları çektirerek, özçekim yapıyor. Metrelerce yükseklikte olan uçurum kenarına yaklaşan turistler, tehlikeye rağmen daha güzel fotoğraf kareleri yakalayabilmek için zaman zaman canlarını tehlikeye atıyor. Her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan alanın çevresi korkuluk ile çevrilerek önlem alınması isteniyor.

Bölgeyi internetten daha önce incelediğini ve Kuzey Ege’nin doğal güzelliklerini görmek için geldiğini söyleyen Ceyda Kömürcü, “Havasıyla, doğal güzellikleri ve manzarasıyla harika bir yer. Zeus Altarı’nı özellikle görmeyi çok istemiştim. Manzarası harika ama bu kayalıkların üzerine her gün yüzler insan çıkıyor ve uçurumun kenarına kadar yaklaşıyor. İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam seyir terası yapılması ya da farklı önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KORKULUK İSTİYORLAR

Kuzey Ege’nin kuzeydoğudan güneybatıya kadar denize paralel 140 kilometre uzunluğunda Kazdağları’nın eteklerinde eşsiz bir bölge olduğunu belirten tur operatörü Ahmet Kömürcüoğlu, “Bölgenin eşsiz güzelliklerini herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Körfez manzarasının en güzel izlendiği noktalardan biri de Zeus Altar’ı ya da sunağı denen bu bölge. Zaten bu nedenle de efsanelere de konu olmuş bir yer. Ancak her gün yüzlerce kişinin ziyarete geldiği bölgede güvenlik önlemleri ne yazık ki yetersiz. Kayanın üzeri çok kalabalık oluyor. Merdiven çıkışları tehlikeli ve dar olduğu için bu sunağa gelen vatandaşlarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yetkililerden buraya tedbir alınmasını rica ediyorum. Bir hadise olduktan sonra tedbir alınmasının hiçbir kıymeti yok. En azında uçurum kenarı olan yerlere doğal dokuyu bozmayacak şekilde bir korkuluk yapılabilir” diye konuştu.

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