"Zeybekci için elimi ateşe koyarım"

İZMİR (AA) - Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye çok güvendiğini, ona destek istediğini belirterek, "Kendisi için elimi ateşe koyarım." dedi.

Ljajic, Balçova Termal Otelde düzenlenen Rumeli - Balkan Buluşması'nda yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin iyi bir sonuç alması umudunu taşıdığını belirtti.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu anlatan Ljajic, "Ama emin olun hiçbir zaman hiçbir ülkeye gidip de birisi için oy istemedim. İlk kez bir ülkeye değerli dostum, kardeşime destek istemek için geliyorum. Kendisi için elimi ateşe koyarım. O kadar güveniyor ve inanıyorum. Bunu Nihat Bey için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sarf ettiği emeği, çabalarını, hizmetlerini bildiğim için bunu söylüyorum. Kendisi ile yakın iş birliği içindeydik." ifadesini kullandı.

Seçimi yaparken mantığın ve bilincin kullanılması gerektiğini, insanların güvendikleri kişilere oy vermesi gerektiğini vurgulayan Ljajic, siyasette şeffaflık ve dürüstlüğün önemine değindi.