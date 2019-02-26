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Zeybekci'ye Ödemiş ziyaretinde körüklü çizme hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye Ödemiş ilçesini ziyareti sırasında Ödemiş Ayakkabı ve Deri İşleri İle Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy tarafından körüklü çizme hediye edildi.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye Ödemiş ilçesini ziyareti sırasında Ödemiş Ayakkabı ve Deri İşleri İle Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy tarafından körüklü çizme hediye edildi. Hediye edilen çizmeleri giyen, boynuna poşu bağlayıp, kasket takan Zeybekci, daha sonra dışarıda hazır bekletilen süslenmiş atla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'te bazı ziyaretlerde bulundu. Zeybekci ilk ziyaretini Ödemiş Belediyesi'ne yaptı. Zeybekci, Belediye binası önünde AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eşi Nevin Badem, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, Belediye çalışanları ve partililer tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Mahmut Badem'in eşi Nevin Badem, Zeybekci'ye bir buket çiçek verdi. Daha sonra Belediye binasına geçen Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir ve Ödemiş'e yapacağı projeleri anlattı. Zeybekci, Belediye Başkanı Mahmut Badem ve AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez'den ilçenin sorunlarını dinleyip, bazı notlar aldı. Zeybekci, Belediyenin ardından ziyaretlerine meslek odaları ve esnafla devam etti.

KÖRÜKLÜ ÇİZME HEDİYE EDİLDİ

Ödemiş Ayakkabı ve Deri İşleri İle Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, kendilerini ziyaret eden Nihat Zeybekci'ye teşekkür edip, özel olarak hazırlattığı bir çift körüklü çizmeyi hediye etti. Hediye edilen çizmeleri giyen, boynuna poşu bağlayıp, kasket takan Zeybekci, daha sonra dışarıda hazır bekletilen süslenmiş atla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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