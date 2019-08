Zeydan Karalar: ASKİ'de 60 milyon 225 bin TL kamu zararını önledik

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve başlamadan önce her ay milyonlarca TL açık veren Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) ihale ve hizmet alımlarında kamu zararına neden olan 60 milyon 225 bin 792 TL tutarında usulsüzlüğü önlediklerini belirterek, 4 ayda 160 milyon TL de para kazandırdıklarını bildirdi.

CHP'li Başkan Zeydan Karalar, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Karalar, ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki ihale ve hizmet alımlarındaki usulsüzlükler saptandığını ve ilgiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Hem ASKİ'de hem de Büyükşehir Belediyesi'nde Teftiş Kurulu Başkanlıkları oluşturduklarını kaydeden Başkan Karalar, önceki dönemde her ay milyonlarca TL zarar eden ASKİ'yi hizmet verir hale getirdiklerini anlattı. Karalar, az kullanılan kiralık araç sayısını azaltarak 22 milyon TL tasarruf sağladıklarını, fiyat farkı ödemesi öngörülen araç kiralamasında ise yeni Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararın uygulanmaması nedeniyle kesinti yapılamayan 4 milyon 30 bin 717 TL'nin tahsil edildiğini bildirdi. Uzaktan okumalı sayaç alımı ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle yüklenici firmadan 1 milyon 171 bin TL tahsil edilmesi için girişimde bulunduklarını aktaran Karalar, firmaya 8 milyon 382 bin 570 TL ceza kesildiğini söyledi.

İHALE YERİNE GETİRİLMEMİŞ AMA ÖDEME YAPILMIŞ

'Binalardaki su depolarının durum tespit çalışması ve coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu' adı altında bir ihtiyaç oluşturularak ihaleye çıkıldığını ancak yapılan incelemelerde şartnameye göre yerine getirilmesi gereken hizmetlerin hiçbirinin yerine getirilmediğinin tespit edildiğini anlatan Karalar, KDV dahil 4 milyon 601 bin TL kamu zararına yol açıldığını ifade etti. Karalar, içme suyu ihtiyacının temini amacıyla yapılan sondaj ve kuyu açılması işleriyle ilgili yapılan saha incelemelerinde de açıldı olarak gösterilen ancak hiç açılmayan 35 kuyunun 5 milyon 267 bin 343 TL zarara sebep olduğunu anlattı. Karalar, 60 milyon 225 bin 792 TL tutarında usulsüzlüğü önlediklerini savunarak, ASKİ'ye 4 ayda 160 milyon TL de para kazandırdıklarını bildirdi.

Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesine de değinen Karalar, "ASKİ kendi imkanlarıyla ihaleye çıkmış, 320 milyon TL'ye. Daha işin yüzde 20'si bitmeden, bütçe bitmiş. İşi bu haliyle devam ettirseydik 1.7 - 1.8 milyon liraya mal olacaktı ki, bu maliyetle projeyi tamamlamak imkansızdı. Parayı bulmak da imkansızdı. Arkadaşımız İller Bankası ile çalıştılar. Şu anda Yedigöze Barajı'ndan su getirme işini en fazla 280 milyon liraya bitirecekler" dedi.

DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ İÇİN 550 MİLYON LİRA GEREKİYOR

Karalar, bir soru üzerine inşaatı duran ve 220 milyon liraya ihale edilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün üçte birinin tamamlandığını, yüklenici firmanın 195 milyon lira harcamasına rağmen belediyenin hiç ödeme yapmadığını, yapılan inceleme sonucunda köprünün tamamlanması için 550 milyon lira maliyet çıkartıldığını hatırlattı.

DAİRE BAŞKANLARIN YÜZDE 40'I MHP'Lİ

Her ay açık veren Adana Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yılbaşından itibaren artıya geçeceğine değinen Karalar, ayrıca bankamatikçi olarak tabir edilen, işe gitmeden maaş alanları ve kendilerine sosyal medyada hakaret edip PKK'lı olmakla itham edenleri işten çıkarttıklarını bildirdi. Günümüzde belediyelerin istihdam sağlayan kurumlar olarak görüldüğünü belirten Karalar, "5 kişilik odada 30 kişi olmuş. Ayda 95 milyon gelirimiz var. İşçilik giderimiz 68 milyon. Zorunlu giderlerimiz var. İşe gelmeyen huzuru bozan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorundayız. CHP'liler ve İYİ Parti'liler bana geldi 'başkanım bizden başladınız işten atmaya' dedi. Biz burada siyasi parti ayırımı gözetmedik. Daire başkanlarımın yüzde 40'ı MHP'li. Liyakata bakıyoruz" diye konuştu.

EFSANE İŞLER YAPACAĞIZ

Başkan Karalar, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanacağı iddialarına ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Abesle iştigal mi diyeyim ne diyeyim? Ne atayacakmış yani, hayrola? Demokratik, hukuk devletinde YSK'ya bilgilerinizi veriyorsunuz, aday olmasında sakınca yoktur diyor ve halk iradesi oluşuyor ve seçiliyorsunuz. Hukuk devleti isek her şeyi hukuk içerisinde yapmamız gerekir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan insanlarız. Biz terörün karşısında, devletine, milletine bağlı insanlarız. Bizim asla hukuka aykırı işimiz olmaz. Çatır çatır demokratik seçimleri kazanmış Ekrem'i ne diye görevden alacaklar, Zeydan Karaları ne diye görevden alacaklar? Birkaç rantiyecinin musluğunu kestiği için mi?"

FOTOĞRAFLI