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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 teröristin gözaltı süresi bugün doluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PYD/YPG üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor.

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 teröristin gözaltı süresi bugün doluyor

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PYD/YPG üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor. Gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, geçen cuma günü, Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. 4 günlük gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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