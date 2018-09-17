HABER

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 teröristin gözaltı süresi bugün doluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PYD/YPG üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden ve jandarma ile MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, terör örgütü PYD/YPG üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sürdürülüyor. Gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri'de ve Ankara'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, geçen cuma günü, Afrin'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. 4 günlük gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Malatya'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi tutuklandıMalatya'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi tutuklandı
TCDD'nin sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi tutuklandıTCDD'nin sinyalizasyon kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.