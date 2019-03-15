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Zeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

HATAY'da hizmet veren Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının ardından, yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Sınır Kapısı da faaliyete girdi.

Zeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da hizmet veren Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının ardından, yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Sınır Kapısı da faaliyete girdi. İnsani yardımlar için kullanılacak olan kapının ileriki dönemde ticarete de açılacağı bildirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 13 Mart tarihinde gümrük işlemlerine açılması onayı vermesinin ardından, Zeytin Dalı Kara Sınır Kapısı insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına yönelik faaliyete girdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır. Kapı ilerleyen dönemce ticarete de açılacak. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.
Hatay'ın Suriye sınırındaki Kumlu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 65 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nda 30 gümrük muhafaza memuru ile 23 idareci ve diğer gümrük memuru olmak üzere toplam 53 personel görev yapıyor.
Ana kapıdan giren araçlar kimlik ve kabin kontrolü yapıldıktan sonra kantarda ağırlık kontrolünden geçiriliyor. Kantardan çıkan araçlar önce evrak tescilinden geçirilerek buradan muayene kısmına gönderiliyor. Gerek görülmesi halinde Kaçak İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personeli ve gümrük personeli eşliğinde X- Ray cihazından geçirilen araçlar, uyarı verilmesi durumunda KİM'e ait 'Bambi' isimli bomba ve patlayıcı arama köpeği tarafından aranarak eşya kontrolüne geçiliyor.
Kapının faaliyete girmesiyle birlikte Türk Kızılay'ına ait insani yardım taşıyan 2 TIR bugün kapıdan giriş yaptı.

FOTOĞRAFLI

Zeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdiZeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdiZeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdiZeytin Dalı Sınır Kapısı faaliyete girdi

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