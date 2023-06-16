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  4. Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

16.06.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayla kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılması nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren kamyonun kasasına çarptı.

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Tramvayın camları kırılırken, kırılan camlardan dolayı bazı yolcular hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerde gecikme meydana geldi. Kaza ile ilgili vatman ve kamyon şoförü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Zeytinburnu tramvay

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