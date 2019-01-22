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Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda babasının cenazesini almak için geldiği hastanenin önünde otomobilinden inen Hakkı Güler, arkadan gelen araçların sürücülerinin korna çalması üzerine çıkan tartışma ve ardından yaşanan kavgada silahla vuruldu. Aynı hastaneye kaldırılan Hakkı Güler, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi ölürken, polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayın şüphelisi Mahsum A.(25)'ın evinde yapılan aramada olayla kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

Zeytinburnu, Seyit Nizam caddesi üzerinde 17 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti:

Babası vefat ettiği için özel bir hastanenin önüne gelen Hakkı Güler, iddialara göre otomobilinden inerken arkadan korna çalan iki aracın şoförüyle tartışmaya başladı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki araçta bulunan 3 kişi inerek, Hakkı Güler'le kavga etti. Hakkı Güler'in arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada korna çalan otomobilde bulunan Mahsum A., silahını çekerek Hakkı Güler'in bacağına doğru ateş etti. Baldırından vurulan Hakkı Güler hemen babasının öldüğü hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hakkı Güler 4 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayete ve kavgaya karışan Yusuf A.(24), Mahsum A., ve Mert A.(25)'i gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve cinayet işlediğini itiraf eden Mahsum A.'nın evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi. Poliste ifade veren Mahsum A. "Hastanenin önüne geldiğimizde trafik tıkandı. Ben de korna çaldım. Sonra karşıma çıkan kişiyle tartışmaya başladık. O kişinin arkadaşları olduğunu düşündüğüm kişiler de tartışmaya katıldı. Kavga sırasında bir el ateş ettim. Öldürmek amacım yoktu. " dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahsum A., Yusuf A. ve Mert A. adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga ölüm Korna Zeytinburnu

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