HABER

ZEYTİNBURNU’NDA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek yurt dışına gitmek isteyen göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladı.  Son dönemde kaçakların getirildiği yerler arasında ilk sıralarda yer alan Zeytinburnu’ndaki hareketlilik üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel birim oluşturuldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek yurt dışına gitmek isteyen göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladı.
Son dönemde kaçakların getirildiği yerler arasında ilk sıralarda yer alan Zeytinburnu’ndaki hareketlilik üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel birim oluşturuldu. Kaçak Göçle Mücadele amacıyla oluşturulan birim, aralarında büyük bölümü Irak, Suriye, İran, Afganistan gibi ülkelerden olan kaçaklara karşı önemli başarı elde etti. Son olarak dün çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yurt dışına götürülmek istenen 42 kaçak göçmen yakalandı. Böylece bu yılın son 5 ayında Zeytinburnu'nda yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 275’e ulaştı. Kaçak göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. İnsan ticareti ile ilgili bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Göçmenlerin polis merlezinden çıkarılması

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Doğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyorDoğu Anadolu'nun tuz ihtiyacı bu ocaktan sağlanıyor
Toplu ulaşım aracı alınsın diye makam araçlarını satışa çıkardıToplu ulaşım aracı alınsın diye makam araçlarını satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Çaldıran'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.