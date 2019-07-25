HABER

ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametine uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Duraktaki yoğunluktan görüntü
-Kuyruk olan metrobüslerden görüntü
-vatandaşlarla röportaj
-Diğer detaylar

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulunduŞırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu
Ay Uranüs ile buluşuyorAy Uranüs ile buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Günlük burç yorumları 25 Temmuz Perşembe - Ay Uranüs ile buluşuyor

Ay Uranüs ile buluşuyor

Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.