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Zeytinburnu'nda cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu bir kişi, bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bıçaklanan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde yabancı uyruklu bir kişiyle ismi öğrenilemeyen bir başka kişi kavga etti. Kavga ettiği kişinin bıçakla boğazını kestiği yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, yaralanan kişinin öldüğünü tespit etti.

Ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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