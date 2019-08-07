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Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda elleri ve ayakları bağlı, spor aletine asılı halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme mevkisinde, elleri ve ayakları bağlı, spor aletlerine iple asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

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