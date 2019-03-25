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Zeytinburnu'nda trafik kazası : 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 04:12 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda trafik kazası : 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ E-5 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BJJ 972 plaka otomobil ile 34 SD 5290 plakalı otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen polis ekipleri, olay yerine geldiği esnada seyir halindeki ticari taksi duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü ile taksideki 2 kadın yolcu ve diğer araçlardaki 2 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Araçların içerisinden çıkan yaralılar, yol kenarına oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 155 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, trafiğe kapatılırken araç geçişleri yan yoldan sağlandı. Kaza yapan hasarlı araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
E-5 Karayolu trafik kazası Zeytinburnu

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