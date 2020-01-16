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  4. Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazır

Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:27 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi sınırında, denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yaşanacak yoğunluk için son hazırlıklarını tamamlandı.

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi sınırında, denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan Zigana Kayak Merkezi, sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yaşanacak yoğunluk için son hazırlıklarını tamamlandı. Yerli, yabancı turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan merkez, hafta sonu tatilcilerinin de ilgi odağı oluyor.
Karadeniz'de kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Zigana Dağında yer alan Gümüşkayak Kayak Merkezi’nde, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yapılan rezervasyonlarla doluluk oranları neredeyse yüzde yüze çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan kayak merkezi, sömestir tatili öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilcilerinin stres atması, bolca kayak yapabilmesi ve eşsiz manzaranın keyfini çıkartabilmesi için rezervasyon yaptırdığı kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, 17 Ocak Cuma günü başlıyor.
'KAYAK KARNE HEDİYESİ OLSUN'
Kayak merkezi işletmecilerinden Murat Eroğlu, ailelerin çocuklarına karne hediyesi olarak kayak sürprizi yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Yarıyıl tatilinde gelen ailelerimiz konaklama imkânından yararlanabilirler. Çocuklarına güzel bir karne hediyesi olarak kayakla kaymak, kayak eğitim almak, kızakla kaymak, kardan adam yapma, yani tatilini doya doya eğlenceli bir şekilde geçirebileceği imkânlar sunuyoruz” dedi.
'SEZONA İYİ BAŞLADIK'
Turistlerin isteklerini karşılayabilen 60 odalı kayak merkezini işlettiklerini kaydeden Eroğlu, “Kar geç geldiği için sezona geç girdik ancak iyi başladık. Zigana da kayak ve kızağın başladığını duyan insanlar, akın akın gelmeye başladı. Şu an ki yoğunluğumuzun yüzde 50’si yerli misafirlerimiz, diğer yüzde 50’si Arap müşterilerimizden oluşuyor. Misafirlerimiz çocuklarını eğlendiriyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Hafta sonunu fırsat bilen misafirlerimiz gelip konaklıyorlar. Zigana kayak merkezi Karadeniz’deki ilk kayak merkezlerinden biridir. Gençlik Spor Bakanlığından tesisi devir alıp, faaliyete geçtikten sonra insanlara kayağı alıştırmak için belli bir süre bedava olarak hizmet verdik. Bütün kayak ekipmanlarımızı sıfır aldık. Türkiye’deki en ucuz kayak imkânı sunan tesis olduk" diye konuştu.
'2 BİN ARAP TURİST ZİYARET ETTİ'
Kayak merkezine Karadenizlilerin yanı sıra Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eroğlu, “Yaklaşık olarak 2 bin Arap turist tesisimizi ziyaret etti. Hemen hemen her gün 2 ile 5 arası otobüs turları halinde tesisimize geliyorlar. Geçtiğimiz yıllardaki kış aylarıyla kıyasladığımızda Arap müşteri bulmak mucizeydi. Şimdi ise Arapların oldukça bir potansiyeli var. Karadeniz bölgesi kış turizmin yapılacağı en iyi iklimleri barındırıyor. Trabzon’dan 40 dakika içerisinde Zigana dağına ulaşabiliyor. Karadeniz'de kayağa oldukça fazla bir talep var. İnsanlar artık ayak kırarım, düşerim kolumu kırarım psikolojisinden kurtuldular. Yeni kayak merkezleri yapıldıkça yabancı turistler artacaktır" ifadelerinde bulundu.
'KAR ÇOK GÜZEL'
Kayak merkezine gelen Kuveytli turist Abdülkerim Hinizi, sıkça Karadeniz’in güzelliklerini görmek için turistik geziler yaptığını anlatarak, “Türk halkı ile beraber bu güzel ortamlardan faydalanmak ve sevdiğimiz Türk halkı ile birlikte olmak. Daima turist olarak geliyorum. Trabzon’da ev kiraladım, Türkiye’nin turizmden faydalanıyorum. Kar çok güzel, halk sevimli ve bölgenin manzarası güzel. Türkiye güzel bölgelere sahip, Araplarda bu yüzden buraları tercih ediyor" dedi.
'KAYAK ÇOK ZEVKLİ'
Kayak merkezinde ilk kez kayak deneyimi yaşadığını söyleyen İdris Dervişoğlu da "Hayatımda ilk defa kayak merkezine geldim ve çok sevdim. Kayak çok zevkli" diye konuştu. Ailesiyle kayak için Zigana'ya geldiğini ifade eden Ahmet Emin Kemerlikaya ise "Kaymağı çok seviyorum. Kızağımı alıyorum en tepeye çıkıyorum ve oradan aşağı doğru hızlı bir şekilde kayıyorum. Kayak merkezi çok güzel, buraları korumalıyız" dedi.

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