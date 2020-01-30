Zihinsel engelli çocuğun öldürülmesi davası...

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de ev sahibinin torunu olan zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ü (16), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Ferhat Çendik’in (47) duruşması görüldü. Duruşma, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için ertelendi.

BU CANİYLE 6 SENE BERABER YAŞADIK

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Çendik getirilldi. Ahmet Yusuf Öz'un annesi Asuman Koç, söz alarak “Ahmet’in babasıyla boşanmıştık. Ahmet, anneannesi ve dedesiyle yaşıyordu. Ben yeni evlendiğim için evden ayrılmıştım. Bu caniyle maalesef 6 sene beraber yaşadık, bizim kiracımızdı. Düzenli olarak alkol kullanıyordu. Şikayetçiyim.” dedi.

ESKİ EŞİ ŞAHİTLİK YAPMADI

Duruşmanın ilk celsesinde tanık olarak dinlenmesine karar verilen Ferhat Çendik’in eşi K.A. “Ben sanıktan boşandım. Şahitlik yapmayacağım.” dedi.

Mahkeme başkanı, dosyaya İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden maktulün engelli olduğuna dair raporun geldiğini okudu. Tutuklu sanık rapora karşı diyecek bir şeyi olmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek savcının mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.