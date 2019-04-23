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Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde zihinsel engelli Hamza Keser'e (20), temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için kına gecesi düzenlendi.

Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde zihinsel engelli Hamza Keser'e (20), temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için kına gecesi düzenlendi.
Hacılar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kına gecesine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hamza Keser’in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Zihinsel engelli Hamza Keser'in asker kınasını yakan Başkan Bilal Özdoğan, Keser’in yakın bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte yapacağını, kendilerinin de bu törene katılacağını söyledi.
Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten anne Akgül ve baba Osman Keser ise, çok güzel duygular yaşadıklarını ifade etti. Hamza Keser ve yakınları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

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Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendiZihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendiZihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

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