Zihinsel engelli kadının yemek borusuna ceviz kaçtı: Operasyonla çıkarıldı...

Ağrı’da zihinsel engelli bir kadının yemek borusuna kaçan ceviz, hastanede gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Olay, kadının oynadığı cevizi yanlışlıkla yutmasıyla meydana geldi. Nefes almakta güçlük çeken ve şiddetli öksürük yaşayan hasta, yakınları tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BOĞAZINDAKİ CEVİZ ENDOSKOPİK YÖNTEMLE ÇIKARILDI

Yakınları, cevizi çıkaramayınca kadını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Öksürük ve nefes alma güçlüğü çeken kadının boğazındaki ceviz endoskopik yöntemle çıkarıldı.

"CİDDİ ÖKSÜRÜK VE NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ YAŞIYORDU"

Engelli kadın, müşahede altına alındı.Operasyonu yapan Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, "Hasta acil servise geldiğinde ciddi öksürük ve nefes alma güçlüğü yaşıyordu. Tomografi sonucunda cevizin yemek borusuna bütün olarak sıkıştığını gördük. Ekip arkadaşlarımızla birlikte endoskopik yöntemle cevizi çıkardık. Hastamız şu anda iyi durumda ve 24 saatlik müşahedenin ardından taburcu edilecek" dedi.

(DHA)



