Zihinsel ve fiziksel güç artışı... İkizler burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Yükseleni ikizler ve Güneş'i ikizler burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. İkizler burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte ikizler Burcu mart aylık burç yorumu...
Bu ay önceki ayların sakinliği ve duranlığının son bulduğunu göreceksiniz. Hayatınız hızlanıyor, siz hızlanıyor olacaksınız. Daha heyecanlı, tutkulu ve hırslı bir yapıda olacaksınız.
3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçen Mars ile fiziksel ve zihinsel gücünüz artacak. Fikirlerinizle her ortamda farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Eğitim hayatında, sosyal medyada öne çıktığınız, başarı sağlayacağınız durumlar olabilir. Uzun vadeli anlaşmalar imzalayabilir, uzun vadeli eğitim süreçlerine başlayabilirsiniz.
13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kariyerinizde önemli bir yol ayrımı, bir kırılma noktası olabilir. Önemli bir terfi alabilirsiniz. Kendinize yeni bir kariyer yolu çizmek isteyebilir, geleceğe dair önemli kararlar alabilirsiniz. Süregelen işinizden ayrılıp, sizi besleyecek bir alanda yeni bir işe başlayabilirsiniz.
20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında sosyal çevreniz hareketlenecek. Yeni insanlarla tanışacak, tanışacağınız bu insanlar sayesinde farklı alanlarda yeni heyecanlar duymaya başlayacaksınız. Arzularınızı ve tutkularınızı uyandıran bir tanışma yaşayabilirsiniz. Kardeşlerle seyahate çıkabilir, kardeşlerinizle daha sık bir arada olabilirsiniz. Kısa yolculuklar havanızı yenileyebilir.
28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda bir tamamlanma söz konusu olacaktır. Eski bir süreç artık son buluyor. Bir süredir var olan yalnızlığınız bugünlerde son bulabilir. Yoğun duygularla bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiye sahip olanlar ise partnerine karşı daha romantik, flörtöz olabilir. Bu ilişkilerde dengeyi korumak, adaletli olmak ve çatışmalarla ben-sen savaşlarına girmemek önemli olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum