Zimbabve'de kolera salgını! Vaka ve ölümler arttı, ülke geneline yayılıyor

Zimbabve'de geçtiğimiz günlerde kolera vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Sağlık Bakanlığı, şubat ayından bu yana 150'den fazla şüpheli ölüm ve 8.000'den fazla şüpheli vaka bildirdi.

Hastalığın başkent Harare ve diğer yerlerdeki yoksul, ihmal edilmiş kasaba ve mahallelerde iyice arttığı belirtildi.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK ORAN

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ülkede ekim ayı sonundan bu yana haftada 500'den fazla vakanın kaydedildiğini, bu rakamın Şubat ayından bu yana en yüksek oran olduğunu söyledi.

10 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATI TEHLİKEDE

Kızıl Haç Federasyonu, Zimbabve'deki salgının kentlerden kırsal alanlara yayıldığını ve 5 milyondan fazlası çocuk olmak üzere 10 milyondan fazla insanın hayatının risk altında olduğunu ifade etti.

"2008'DEKİ SALGINLA BENZERLİK TAŞIYOR"

Halk salgın nedeniyle korktuklarını ifade ederken Harare Belediye Başkanı Ian Makone bu salgının, 2008'de Zimbabve'de 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınıyla benzerlik taşıdığını ifade etti.





