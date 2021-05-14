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  4. Ülkenin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var!

Ülkenin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var!

14.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Misheck Nyandoro (66) hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı.

Ülkenin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var!

Zimbabve, Mbire bölgesinde yaşayan Misheck Nyandoro'u konuşuyor. 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan Nyandoro 66 yaşındaki işsiz baba rekora gideceğini ifade ederek, " Hedefim 100 eş sahibi olmak" dedi.

Nyandoro, bu yılın içinde 17’nci evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini belirterek, eşlerinin hayatından son derece memnun olduğunu ifade etti. Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının ise asker olduğunu açıklayan Misheck Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini ifade etti.

Zimbabve'nin konuştuğu baba: 16 eşi 151 çocuğu var

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