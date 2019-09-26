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Zinciriye Medresesi’nin duvarında oluşan kireçlenme vatandaşları tedirgin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Mardin’in tarihi görsel zenginlikleri arasında yer alan ve kale eteklerindeki mimari yapısı ile her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Zinciriye Medresesi’nin duvarlarında oluşan su sızıntısından kaynaklanan kireçlenme, vatandaşları tedirgin ediyor.Mardin’in Artuklu ilçesinde kartal yuvası olarak bilinen ve Mardin Kalesi’nin eteklerinde bulunan 634 yıllık Zinciriye Medresesi’nin dış duvarlarında oluşan kireçlenme, vatandaşları endişelendirmeye başladı.

Mardin’in tarihi görsel zenginlikleri arasında yer alan ve kale eteklerindeki mimari yapısı ile her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Zinciriye Medresesi’nin duvarlarında oluşan su sızıntısından kaynaklanan kireçlenme, vatandaşları tedirgin ediyor.
Mardin’in Artuklu ilçesinde kartal yuvası olarak bilinen ve Mardin Kalesi’nin eteklerinde bulunan 634 yıllık Zinciriye Medresesi’nin dış duvarlarında oluşan kireçlenme, vatandaşları endişelendirmeye başladı. Mimari yapısı ve o dönem düşünülen teknolojik teknikleri ile görenleri kendine hayran bırakan Zinciriye Medresesi, yıllar sonra yapılan su düzenlemesi restorasyonun ardından duvarlarında oluşan su sızıntısı ve kireçlenme ile yüzyıllık taşların tahrip olması, bölge sakinlerini tedirgin etti.
Mardin tarihi üzerine araştırma yapan araştırmacı gazeteci İbrahim Yüksel tarihi medresenin yüzyıllar önce kusursuz bir şekilde inşa edilerek sonradan yapılan restorasyon hatalarına bağlı tahribat yaşandığını düşündüğünü söyledi. Yüksel, "Zinciriye Medresesi yaklaşık 650 yıllık bir medrese. Yılda 2 milyon turistten bahsediliyor. Şuan durum pek iç açıcı değil. Su giderleri ıslah edilirse bina yıkılmaktan kurutulur. Tahmin ediyorum hem yağmur suyu giderlerinde ve binaya döşenen tesisatlarda ciddi bir problem var ki sızan sular ciddi zaralar veriyor. Kışın bu sular donunca çatlama ve erimeyi de hızlandırıyor. Dolayısıyla yıllar içerisinde binanın yıkılma tehlikesi de söz konusu. Muhtemelen restorasyon yapılırken hatalar söz konusu ufak sızmalar ciddi tahribata neden oluyor. Yetkililere mesajımız çok basit tedbirler ile binalardaki su sızmaların önlenmesi ve duvarların aşınmasına engel olunmasıdır" dedi.
Mardin’in en eski esnaflarından biri olan Hasan Özcan medreseyi ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ile arkeolog arkadaşının duvardaki hasarı fark ettiğini söyledi. Özcan, "1958’den beri Mardin’de yaşıyorum. Eski yapılara bakım onarım yapılmasını istiyoruz. Sabah tesadüfen oldu, Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu sosyal medyadan hasarı fark etti. Biz kültürümüzün korunmasını, eski yapıların onarımını ve bakımının yapılmasını istiyoruz” diye konuştu

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