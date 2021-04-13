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Zincirle ellerini, ayaklarını bağlamışlar! Diri diri yanarak can verdi

13.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ercan Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Ulaşılan bilgi polisin başlattığı soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Zincirle ellerini, ayaklarını bağlamışlar! Diri diri yanarak can verdi

Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında, 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile buldu.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi. Dublacı’nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı’nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. Polisin olay ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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DHA

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yangın Kocaeli

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