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Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu'daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, metro çıkışlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Yetkililerin önlem almasın isteyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

ALTUNİZADE DURAĞINDAK YOĞUNLUK AZALDI

Altunizade durağında da son günlerde yoğunluk yaşanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Durakta oluşan yoğunluğun azaltılması için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayıran ekiple, metrobüs girişlerinde bulunan bilet turnikeleri de yaya üst geçit giriş ve çıkışlarına aldı.

Yapılan bu çalışmanın sonucunda söz konusu duraktaki yoğunluğun bugün azaldığı gözlendi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Zincirlikuyu metrobüs durağı Altunizade

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