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  4. Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

06.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.

Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı.

HASTANEYE BİR SAAT SONRA ULAŞTIRILABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi. Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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