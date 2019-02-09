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Ziraat Odası’nda yine “Mutlu” dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde üç dönemdir Ziraat Odası başkanlığı görevini yürüten Vahit Mutlu güven tazeledi.İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan genel kurula bütün delegeler eksiksiz olarak katıldı.

Ziraat Odası’nda yine “Mutlu” dönem

Bursa’nın İznik ilçesinde üç dönemdir Ziraat Odası başkanlığı görevini yürüten Vahit Mutlu güven tazeledi.
İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan genel kurula bütün delegeler eksiksiz olarak katıldı. Odanın 3 yıllık faaliyet raporları okunarak delegelerin oylarına sunuldu. Bütün gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek mevcut yönetim ibrâ edildi.
Gündem maddelerinin ardından yeni yönetim kurulu seçimine geçildi. Üç adaylı seçime Vahit Mutlu sarı liste ile, Ahmet Turan Mavi liste ile, Ersin Körpe ise beyaz liste ile katıldı. Kapalı oylama ile yapılan seçimlerde Vahit Mutlu’nun listesi 20 oy, Ahmet Turan’ın listesi 15 oy, Ersin Körpe’nin listesi ise 11 oy aldı.
Vahit Mutlu’nun listesinin kazandığı 21 kişiden oluşan meclis üyeleri yaptıkları seçim ile 7 kişilik yönetim kurulunu da belirledi. Odanın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Vahit Mutlu, Rahmi Demircan, Vedat Çakar, Nizamettin Hıştıroğlu, Mehmet Güleç, Ahmet Değirmenci, Recep Çetin.
7 kişiden oluşan yönetim kurulu ileri bir tarihte yapacakları yönetim kurulu toplantısı ile görev bölümü yapacak.

Ziraat Odası’nda yine “Mutlu” dönem

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