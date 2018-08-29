Zirai ilaç deposundaki hırsızlık

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde zirai ilaç deposundan çalınan 80 bin lira değerindeki ilaç ve malzemeleri satmaya çalışan kişilere yönelik operasyonda bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, operasyon kapsamında depodan çalınan zirai ilaç ve malzemeleri satmaya çalışan G.B'yi teknik takibe aldı.

Ekipler şüpheliyi, Turan Mahallesi Nilüfer Sokak'ta zirai ilaçları ve malzemeleri satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Muratlı'da bir zirai ilaç deposunda 80 bin lira değerinde zirai ilaç ve malzeme çalınması üzerine gözaltına alınan iki kişiden Ş.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış M.İ. ise tutuklanmıştı.

