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Zırhlı Ferrari 458 Speciale karşınızda!

17.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Zırhlı Ferrari 458 Speciale karşınızda!

Ferrari 458 Speciale, markanın en ateşli modellerinden. Bu modeli zırhlı olarak hayal edebiliyor musunuz? Zırhlı Ferrari 458 Speciale karşınızda!

Ferrari 458 Speciale, günümüze kadar performanslı yapısıyla dikkat çekiyordu. Bu modelin şimdilerde ise zırhlı versiyonu ortaya çıktı. Sizce zırhlı Ferrari 458 Speciale iddialı bir model olacak mı?

Zırhlı Ferrari 458 Speciale karşınızda

ZIRHLI FERRARI 458 SPECIALE KARŞINIZDA!

Güzel kırmızı bir Ferrari'nin çatışmaya katıldığına şahit oldunuz mu? Bu tarz olaylar sadece filmlerde olabilir. Ancak şimdi size aktaracağımız model ise, filmlerden fırlamış gibi. Fotoğrafta gördüğünüz Ferrari 458 Speciale tamamen bir zırh giyerek karşımıza çıkıyor.
Bu normal görünümlü Ferrari 458 Speciale'ın arkasındaki şirket AddArmor'dur.

Zırhlı Ferrari 458 Speciale karşınızda

Temmuz 2019'da benzer bir AddArmor tasarımıyla karşılaşmıştık. Söz konusu otomobil zırh ve savunma seçenekleriyle donatılmış bir Audi RS7 Sportback'ti. Kuşkusuz, 458 Speciale sadece bir zırh ile geliyor. Zırh, sadece kapılara kaynaklanmış çeliklerle sınırlı kalmamış. AddArmor, şirketin balistik çeliğe göre 10 kat daha güçlü ve yüzde 60 daha hafif olduğunu söylediği özel bir tasarım kullanıyor. Bu Ferrari'nin zırh iyileştirmesi modele sadece 70 kilogram ağırlık getirmiş. Bu paketin fiyatı ise 28.000 $ olarak belirlenmiş.

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