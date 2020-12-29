Zirkonyum (diş kaplama) nedir ve nasıl yapılır?

Diş tedavisinde kullanılan Zirkonyum nedir? Özellikle bu maddenin tercih edilmesinin sebebi nedir? Zirkonyum diş kaplarken kullanılan beyaz renkli bir alaşım olarak bilinir. Çürük kısımlarından arındırılan ve kanal tedavisi ile içleri doldurulan dişler zirkonyum ile kaplanır. Zirkonyum dişler bugüne kadar diş estetiğinde varılan en kaliteli tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Dişler Zirkonyum ile Nasıl Kaplanır?

Yeni nesil diş kaplama tekniği olan zirkonyum, metal destekli porselen kaplamalar ile benzer bir şekilde uygulanır. Zaten diş hekimleri tarafından uygulanan tüm kaplama teknikleri genellikle ufak farklılıklarla birbirlerinden ayrılır. Zirkonyum kaplama nasıl yapılır daha detaylı bir şekilde bilmek isteyenler için tedavi sırasında izlenen yol sırasıyla şu şekildedir:

Öncelikle diş tedavisine başlamadan önce kaplama yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur.

Daha sonrasında diş çürük, leke, taş vb.istenmeyen şeylerden temizlenir.

Kaplama yapılacak diş belirli bir ölçü dahilinde dış taraftan küçültülür.

Zirkonyum kaplaması için hassas ölçü alınır.

Zirkonyumun rengi kişinin sağlam dişleri örnek olarak belirlenir.

Gerçek zirkonyum hazırlanana kadar deneme amacıyla geçici bir kaplama uygulanır.

Zirkonyum kaplama özel ağız ölçüsüne göre laboratuvarda CAD/CAM teknolojisinden faydalanılarak üretilir. Bu üretim süreci ortalama 7 gün içerisinde tamamlanır.

Gerçek zirkonyum hazır olduğunda öncelikle geçici olmak kaydıyla yapıştırılır. Böylece herhangi bir uyuşmazlık durumuna karşı önlem alınmış olur.

Eğer geçici kullanımda hiçbir sorunla karşılaşılmaz ise o zaman özel diş yapıştırıcısı ile birlikte zirkonyum daimi olarak bölgeye yapıştırılır.

Zirkonyum kaplamaların en az 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekir.

Bu dişlerin belirli bir kullanım süresi yoktur. Eğer kişi dişlerine gereken önemi gösterir ise bu kaplamalar ömür boyu kullanılabilir.

Hangi Durumlarda Zirkonyum Kaplama Kullanılabilir?

Kalıcı dişleri çıkmış olan her yaş kesimden insan zirkonyum tedavisinden faydalanabilir. Ancak 18 ila 20 yaş aralığındaki kişilerin çene yapısı değişmeye müsait olduğu için bu aralıkta beklemek daha doğru olabilir. Zirkonyum diş tedavisi farklı sebeplerle uygulanabilir. Bu sebeplerden birkaçı şunlardır: