Zirkonyum (diş kaplama) nedir ve nasıl yapılır?

Diş tedavisinde kullanılan Zirkonyum nedir? Özellikle bu maddenin tercih edilmesinin sebebi nedir? Zirkonyum diş kaplarken kullanılan beyaz renkli bir alaşım olarak bilinir. Çürük kısımlarından arındırılan ve kanal tedavisi ile içleri doldurulan dişler zirkonyum ile kaplanır. Zirkonyum dişler bugüne kadar diş estetiğinde varılan en kaliteli tedavi yöntemleri arasında yer alır.
Dişler Zirkonyum ile Nasıl Kaplanır?
Yeni nesil diş kaplama tekniği olan zirkonyum, metal destekli porselen kaplamalar ile benzer bir şekilde uygulanır. Zaten diş hekimleri tarafından uygulanan tüm kaplama teknikleri genellikle ufak farklılıklarla birbirlerinden ayrılır. Zirkonyum kaplama nasıl yapılır daha detaylı bir şekilde bilmek isteyenler için tedavi sırasında izlenen yol sırasıyla şu şekildedir:
- Öncelikle diş tedavisine başlamadan önce kaplama yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur.
- Daha sonrasında diş çürük, leke, taş vb.istenmeyen şeylerden temizlenir.
- Kaplama yapılacak diş belirli bir ölçü dahilinde dış taraftan küçültülür.
- Zirkonyum kaplaması için hassas ölçü alınır.
- Zirkonyumun rengi kişinin sağlam dişleri örnek olarak belirlenir.
- Gerçek zirkonyum hazırlanana kadar deneme amacıyla geçici bir kaplama uygulanır.
- Zirkonyum kaplama özel ağız ölçüsüne göre laboratuvarda CAD/CAM teknolojisinden faydalanılarak üretilir. Bu üretim süreci ortalama 7 gün içerisinde tamamlanır.
- Gerçek zirkonyum hazır olduğunda öncelikle geçici olmak kaydıyla yapıştırılır. Böylece herhangi bir uyuşmazlık durumuna karşı önlem alınmış olur.
- Eğer geçici kullanımda hiçbir sorunla karşılaşılmaz ise o zaman özel diş yapıştırıcısı ile birlikte zirkonyum daimi olarak bölgeye yapıştırılır.
- Zirkonyum kaplamaların en az 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekir.
- Bu dişlerin belirli bir kullanım süresi yoktur. Eğer kişi dişlerine gereken önemi gösterir ise bu kaplamalar ömür boyu kullanılabilir.
Hangi Durumlarda Zirkonyum Kaplama Kullanılabilir?
Kalıcı dişleri çıkmış olan her yaş kesimden insan zirkonyum tedavisinden faydalanabilir. Ancak 18 ila 20 yaş aralığındaki kişilerin çene yapısı değişmeye müsait olduğu için bu aralıkta beklemek daha doğru olabilir. Zirkonyum diş tedavisi farklı sebeplerle uygulanabilir. Bu sebeplerden birkaçı şunlardır:
- Dişlerin aşırı derecede sararması ve lekelenmesi,
- İki diş arasındaki boşluğun çok fazla olmasından dolayı ortaya çıkan ayrık görüntü,
- Diş kırılmaları,
- Eskiden yaptırılan dolguların yapısının ve renginin bozulması,
- Dişlerin çapraz veya eğri durması,
- Dişlerin dolgu yapılamayacak kadar çürümesi.
Neden Zirkonyum Kaplama Tercih Edilmelidir?
Diş tedavisinde zirkonyum kaplamanın tercih edilmesi için pek çok sebep bulunur. Sizler için bu sebepleri bir araya getirdik.
- Zirkonyum kaplama gerçeğe en yakın görünüme sahip tedavi yöntemlerinden birisidir. Zirkonyum ile kaplanan dişler çok doğal durduğu için gerçeğinden ayırt edilemez. Bu yüzden çirkin veya yapay bir görüntü olacağından endişe duyan kişiler bu tedaviden gerçekten memnun kalır.
- Zirkonyum uygulaması uzun yıllar kullanılabilir. Tedaviden sonra kayma, çıkma gibi benzeri durumların yaşanma olasılığı çok düşüktür.
- Zirkonyumun içerisinde hiç metal bulunmadığı için alerjik durumu olan kişiler tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir.
- Bu kaplama çeşidinde kullanılan alaşım çok dayanıklı ve güçlü olduğu için diş dışarıdan gelen tüm darbelere karşı korunaklı olur.
- Tedavi süreci hızlı ve zahmetsiz gerçekleşir.
- Zirkonyum diş eti sorunlarına veya herhangi bir renk değişimine neden olmaz.
- Kişinin tat alma duyusunu etkilemez.
- Zirkonyum kaplamalar normal dişler gibi fırçalanır.
Zirkonyumun Diğer Kaplama Çeşitlerinden Farkı Nedir?
Bu diş tedavisinde metal içerikli kaplamalara kıyasla çok daha estetik ve sağlıklı bir materyal kullanılır. Bu nedenle uygulama sırasında ve sonrasında görülebilecek farklılıklar olabilir. İşte bunlardan bazıları:
- Zirkonyum tedavisinde kullanılan malzemenin yalıtım özelliği bulunur. Bu da sıcak ve soğuk hassasiyetlerinin oluşumunu ortadan kaldırır.
- Zirkonyum ışık geçirgenliğine sahip olduğundan dolayı tıpkı gerçek diş gibi görünür.
- Porselen ve benzeri kaplama yöntemlerine kıyasla çok daha dayanıklı ve sağlam olur.
- İçerisinde metal bulunmadığı için dişlerde herhangi bir renk değişime neden olmaz.
- Kahve, çay ve sigara kullanımından kaynaklanan diş sararmalarının önüne geçer.
- İstenmeyen ağız kokularına neden olmaz.
- Zirkonyum diş eti ile uyumlu bir malzemeden üretilir. Bu sebeple diş eti problemleri yaşayan kişiler bile bu tedaviden faydalanabilir.
- Zirkonyum metal içerikli kaplamalara göre çok daha az aşınır.
- Azı gibi öğütücü dişlere kaplama yapmak daha zordur. Bu dişler her kaplama çeşidi ile uyum sağlamaz. Mesela porselen içerikli olanlar öğütücü dişler için uygun değildir. Hemen kırılabilir, çatlayabilir. Ancak zirkonyum çiğnemeye karşı çok dayanıklı olduğu için böyle sıkıntılar görülmez.
- Zirkonyum tedavisi dişlere pürüzsüz bir görünüm verir.
- Diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında tutucuk kısımlarının daha fazla olduğu görülür.
Zirkonyum Tedavisinin Fiyatları Nedir?
Bu diş tedavisinde fiyatlar pek çok faktöre göre değişiklik gösterir. Öncelikle kişinin diş yapısına bakılır. Bunun dışında kullanılan malzemenin kalitesi ve laboratuvar işçiliği de devreye girer. Diş doktorunun deneyimi de fiyatı etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu yüzden en doğru sonuç doktor muayenesi ile öğrenilebilir. Zirkonyum dişler diğer yöntemlere göre daha avantajlı ve ömür boyu kullanılabilir oldukları için fiyatlar da buna göre belirlenir.
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