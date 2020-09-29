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Ziyaretçilere küfür eden papağanlar hayvanat bahçesinden kaldırıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Bir hayvanat bahçesi çok sayıda papağanı, ziyaretçilere küfür ettikleri gerekçesiyle kaldırdı.

Ziyaretçilere küfür eden papağanlar hayvanat bahçesinden kaldırıldı

15 Ağustos’ta İngiltere Lincolnshire Vahşi Yaşam Parkı’nda 5 tane Afrika papağanı bir süreliğine aynı odada tutulmuşlardı. Ancak görünüşe göre papağanlar tecritte geçen zamanlarını küfür ederek geçirdi.

Hayvanat bahçesi personeli papapanların küfür etmesini eğlenceli bulsa da, papağanların ziyaretçilere de küfür etmesinin ardından hızla önlem alındı.

Hayvanat bahçesinin CEO’su Steve Nichols papağanlarla çalıştığı 25 yıl boyunca müstehcen küfürler eden papağanlara rastladığını belirterek “25 yılda, zaman zaman küfür eden papağanlar gördük. Ara sıra küfür etmelerini komik buluyoruz. Ama tesadüfen aynı hafta içinde beş papağan karantinaya alındı ve bir oda dolusu kuş küfür etmeye başladı. Küfür ettiklerinde gülmek, onları daha çok küfür etmek için teşvik ediyor” dedi.

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Papağanların, karantinadan çıkıp ziyaretçilerle buluştuktan sadece 20 dakika sonra küfür etmeye başladığını söyleyen Nichols “Bunu çok komik bulduk, ziyaretçiler de sorun etmedi. Ama hafta sonu yaklaştığı için ve çok sayıda çocuk ziyaretçi olacağı için endişelendik” dedi.

Hayvanat bahçesi personeli, kuşları ayrı alanlarda tutarak birbirlerini küfür etmek konusunda teşvik etmemesini amaçlıyor.

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