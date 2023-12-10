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Ziyarete gelen ailesi büyük şok yaşadı! Tavana asılı halde bulundu

10.12.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de yalnız yaşayan Hüseyin H.'yi ziyarete gelen ailesi büyük şok yaşadı. Kendisini ziyarete gelen annesi ve kardeşi, Hüseyin H.’yi oturma odasında asılı halde buldu. Hüseyin H.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ziyarete gelen ailesi büyük şok yaşadı! Tavana asılı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Halikarnas Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, kendisini ziyarete gelen annesi ve kardeşi, Hüseyin H.’yi oturma odasında asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede, Hüseyin H.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin H.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri aile
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