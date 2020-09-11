Zona aşısı nedir ve 2020 zona aşısı fiyatları

Zona aşısı nedir? Zona aşısı kimlere yapılır ve zona aşısı hastalıktan koruyor mu? 2020 zona aşısı fiyatları nasıl gibi bilgiler için detaylı bir analiz yaptık. Zona aşısı hakkında merak edilenler burada.
Zona aşısı zonadan korur mu ve kimler zona aşısı olmalı soruları da sıklıkla soruluyor. Gerçekten çok acı verici bir hastalık olan zonanın aşısı var. Peki, zona aşısı tam olarak nedir?
Zona, Su çiçeği hastalığını geçirenlerde hastalığa neden olan Varisella Zoster virüsünün hastalık sırasında sinir uçlarına göç ederek orada yerleşmesi, yıllarca burada sessiz kalması ve yıllar sonra bireyin bağışıklığının düşmesi ile yerleştiği sinir yolunu takip ederek deride suçiçeğinden daha ağır, ağrılı geçen hastalığa neden olması durumudur.
Başka bir kişiden size zona bulaşmaz. Ancak, hiç su çiçeği geçirmemiş olan bir kişiye (veya su çiçeği aşısı yapılmamış kişiye), zonası olan birinden su çiçeği geçebilir.
Belki kulağınıza şöyle bir bilgi çalınmıştır, "zona olan kişi bebeklerden uzak durmalı". Bunun nedeni, zonanın su çiçeğine neden olan varisella virüsü ile aynı aileden gelmesidir. Su çiçeği olmanızın ardından virüs vücudunuzda kalır ve hayatın geri kalanında daha sonra zona oluşturabilir.
Her insanın zona olma olasılığı vardır. Ancak genel olarak zonaya yakalanan kişileri şöyle özetleyebiliriz:
Zona aşısı, ilk kez 2017 yılında FDA tarafından onaylandı. Tam adı Rekombinant Zoster olan aşı, zonayı engelleme konusunda %90'dan daha fazla başarılı olduğunu kanıtlanmış bir ilaç.
50 yaşını geçmiş kişilerin zona aşısı olması tavsiye ediliyor. Rekombinant Zoster aşısı, 2 ila 6 ay arayla 2 doz şeklinde yapılıyor.
Zona aşısı zararlı mı ya da kimler zona aşısı olamaz sorularına da yanıt verelim. Öncelikle bir aşıyı yaptırıp yaptırmama kararını hekim vermelidir. Zona aşısı olmayı düşünüyorsanız önce hekiminize danışmalısınız. Genel olarak yüksek düzeyde alerjik reaksiyon riski olan kişilere ve hamilelere zona aşısı önerilmiyor.
Zona aşısı yaptıran kişilerde gözlenen bulgulara göre baş ağrısı, kas ağrıları, ateş, titreme, yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Klinik çalışmalarda, çoğu kişinin kolunda, aşılamadan sonra hafif veya orta derecede ağrılı bir yara olmuştur ve bazılarının da aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve şişlik olmuş. Bazı kişiler yorgun, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme, ateş, mide ağrısı veya mide bulantısı hissetmiş.
Zoster olarak da bilinen zona hastalığının önlenmesi için geliştirilmiş ve 2017 yılında onay almıştır. Genellikle kabarcıkların söz konusu olduğu ağrılı bir deri döküntüsü şeklinde seyreder.
Özetle, elli yaşının üstünde iseniz ve hekiminiz de öneriyorsa zona aşısı olarak bu riski eleyebilirsiniz.
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