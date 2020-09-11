Zona aşısı nedir ve 2020 zona aşısı fiyatları

Zona aşısı nedir? Zona aşısı kimlere yapılır ve zona aşısı hastalıktan koruyor mu? 2020 zona aşısı fiyatları nasıl gibi bilgiler için detaylı bir analiz yaptık. Zona aşısı hakkında merak edilenler burada.

ZONA AŞISI NEDİR VE 2020 ZONA AŞISI FİYATLARI

Zona aşısı zonadan korur mu ve kimler zona aşısı olmalı soruları da sıklıkla soruluyor. Gerçekten çok acı verici bir hastalık olan zonanın aşısı var. Peki, zona aşısı tam olarak nedir?

ZONA NEDİR?

Zona, Su çiçeği hastalığını geçirenlerde hastalığa neden olan Varisella Zoster virüsünün hastalık sırasında sinir uçlarına göç ederek orada yerleşmesi, yıllarca burada sessiz kalması ve yıllar sonra bireyin bağışıklığının düşmesi ile yerleştiği sinir yolunu takip ederek deride suçiçeğinden daha ağır, ağrılı geçen hastalığa neden olması durumudur.

ZONA BULAŞICI MI?

Başka bir kişiden size zona bulaşmaz. Ancak, hiç su çiçeği geçirmemiş olan bir kişiye (veya su çiçeği aşısı yapılmamış kişiye), zonası olan birinden su çiçeği geçebilir.

ZONA İLE SU ÇİÇEĞİNİN NE İLGİSİ VAR?

Belki kulağınıza şöyle bir bilgi çalınmıştır, "zona olan kişi bebeklerden uzak durmalı". Bunun nedeni, zonanın su çiçeğine neden olan varisella virüsü ile aynı aileden gelmesidir. Su çiçeği olmanızın ardından virüs vücudunuzda kalır ve hayatın geri kalanında daha sonra zona oluşturabilir.