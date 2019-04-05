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Zonguldak Belediye Başkanı Alan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: -"Zonguldak hak ettiği yerlere çok kısa sürede gelecek. Biz bunun sözünü vermiştik. Sözümüzde de duracağız"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Ömer Selim Alan mazbatasını aldı.

Zonguldak Adliyesinde düzenlenen törende, Alan ile belediye meclisi üyelerine mazbataları, Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından verildi.

Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, parti teşkilatına, kendilerine güvenenlere, inananlara, oy veren ve vermeyen Zonguldak halkına teşekkür ettiğini söyledi.

Seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını ifade eden Ömer Selim Alan, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. 2012 yılından bu yana partimde görev yaptım. Bu benim hedefimdi. Rabbime şükürler olsun. Bu hedefi beraber gerçekleştirdik. Ama şimdi daha büyük bir işimiz var. Beklenti çok büyük. Zonguldak'ın hizmete ihtiyacı çok. Parti teşkilatı ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber, belediye binası içerisinde çalışan tüm mesai arkadaşlarımla beraber, bizden hizmet bekleyen 100 binden fazla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Hepsinin gönlü rahat olsun. Zonguldak hak ettiği yerlere çok kısa sürede gelecek. Biz bunun sözünü vermiştik. Sözümüzde de duracağız. Zonguldak'ı en iyi yere getirmek için bu genç ekipler hiç durmayacak. Çok teşekkür ediyorum."

Mazbata töreninin ardından, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer, adliye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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