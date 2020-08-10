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Zonguldak'da ilginç kaza! Gürültüye koştular, görünce şaşırdılar

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta özel bir şirkete ait kamyonet virajı alamayarak apartman boşluğuna düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'da ilginç kaza! Gürültüye koştular, görünce şaşırdılar

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç sürücüsü virajı alamayarak yolun karşısında bulunan apartmana çarparak apartman boşluğuna dik şekilde düştü. Kaza sonrasında gürültüye uyanan apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsünü çıkartarak ambulansla Atatürk Devler Hastanesine kaldırdı. Kanlar içinde kalan sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, “Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz. Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi. Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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(İHA)

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